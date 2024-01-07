Свитолина проиграла финал турнира в Окленде третьей ракетке мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ASB Classic Auckland Open, финал

Гауфф – Свитолина – 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

После спокойного дебюта встречи соперницы обменялись брейками в середине первой партии. Затем Гауфф еще раз взяла пункт на подаче украинки и уже подавала на сет. Впрочем, Свитолина сумела сломать ход событий и перевела дело в тай-брейк.

Там отечественная теннисистка быстро увлекла инициативу. Она собрала три сет-пойнта, реализовала собственное преимущество и повела по партиям. Американка, однако, сохранила голову холодной. Новый сет Гауфф начала с брейка.

С таким стратегическим преимуществом третья ракетка мира двигалась дальше. Под занавес партии начался обмен брейками. Но и здесь верх взяла американская теннисистка – два против друга. В конце концов, Гауфф склонила чашу весов в свою пользу за 47 минут.

В решающем сете оппонентки шли нога в ногу к середине сета. Решающим стал восьмой гейм, в котором юная американка внешне легко взяла подачу Свитолиной. Украинская теннисистка сопротивлялась до последнего в следующем гейме, но она своего уже не отдала.

Гауфф второй раз подряд триумфовала в Окленде. Свитолина сыграла во втором финале после годовой паузы, связанной с беременностью и рождением дочери. В прошлом году она победила в Страсбурге на грунте. Новозеландский турнир – этап подготовки к Australian Open, который стартует 14 января.