"Ястремская одержала первую победу сезона 2026: украинка прошла в 1/16 финала WTA 500

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала первую победу в 2026 году, обыграв австралийку Талию Гибсон на старте турнира WTA 500 в Брисбене. Матч длился почти два часа и завершился двумя тайбрейками в пользу украинки.

Драматическая развязка на двух тайбрейках

Стартовый поединок в Брисбене против австралийки Талии Гибсон, которая получила специальное приглашение от организаторов, оказался для украинки настоящим испытанием на выносливость.

Несмотря на то, что Ястремская уверенно начала первую партию, оппонентка смогла нивелировать преимущество и даже была близка к победе в сете. Однако Даяна продемонстрировала характер, отыграв критическое отставание и дожав соперницу на тайбрейке.

Похожий сценарий болельщики наблюдали и во втором сете, где инициатива сначала принадлежала 122-й ракетке мира. Гибсон вела со счетом 4:1 и имела возможность завершить партию на своей подаче.

Ястремская вновь проявила стойкость, реализовав ключевой брейк в решающий момент. Судьба матча вновь определилась на тайбрейке, где украинская теннисистка оказалась точнее соперницы.

Игра длилась почти два часа, в течение которых обе спортсменки по пять раз брали подачу друг друга.

Исторический успех Ястремской в Брисбене

Эта победа стала для Даяны знаковой по нескольким причинам.

Во-первых, она впервые в карьере выиграла матч основной сетки на кортах Брисбена, хотя участвует в этих соревнованиях уже в седьмой раз. Ранее ее успехи здесь ограничивались лишь квалификационными раундами.

Во-вторых, украинка прервала безвыигрышную серию, длившуюся с октября прошлого года. Победа над Гибсон стала первым успешным результатом Ястремской после турнира в Нинбо.

Следующий вызов для украинки

Впереди Даяну ждет гораздо более серьезное испытание в 1/16 финала. Ее оппоненткой станет 22-я ракетка мира Лейла Фернандес, которая посеяна на турнире под 13-м номером.

История личных встреч между теннисистками пока на стороне канадки, однако последний очный поединок, состоявшийся летом 2025 года, завершился триумфом украинки.

Это добавляет оптимизма перед следующим раундом соревнований в Брисбене, где также продолжает выступления другая представительница Украины - Марта Костюк.