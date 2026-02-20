Свитолина в мегабитве со сногсшибательным сюжетом одолела Гофф и вышла в финал супертурнира в Дубае

Лидер украинского тенниса, 9-я ракетка мира Элина Свитолина сражалась за выход в финал престижного турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Ее соперницей была четвертая в мировом рейтинге - звездная американка Коко Гофф.

WTA 1000, Дубай, полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Коко Гофф (США) - 6:4, 6:7, 6:4

До матча

Это был 13-й полуфинал в карьере Свитолиной на турнирах WTA 1000. Также - пятый полуфинал для нее в Дубае. Украинка сражалась за третий выход в финал на турнире.

С Гофф украинка пересеклась в пятый раз в карьере. Ранее теннисистки четыре раза играли друг против друга и одержали по две победы. Их предыдущее противостояние состоялось в январе в 1/4 финала Australian Open, где выиграла украинка.

Как прошла игра

Свитолина традиционно тяжело начинает свои матчи в Дубае. Даже в играх с менее рейтинговыми оппонентками она испытывала проблемы на старте. Первая партия с Гофф - не исключение. Элина первой уступила на своей подаче и позволила сопернице оторваться - 1:3.

Однако украинка очень быстро взяла себя в руки. Она выиграла очко на подаче американки и сравняла счет (3:3). А потом совершила еще один брейк, которой и стал решающим в сете. Первая партия за Элиной - 6:4.

Второй сет был более конкурентным и гораздо более тяжелым для обеих соперниц. Свитолина повела на старте (2:0), но Гофф отыграла отставание. Далее шла равная борьба, в которой теннисистки поочередно выигрывали геймы. Очень тяжелым для Элины стал 12-й гейм на собственной подаче. При счете 5:6 она отыграла два сейтпойнта Гофф и сумела перевести партию в тай-брейк.

Дополнительный гейм выдавался чрезвычайно нервным и действительно марафонским по продолжительности. Соперницам пришлось провести 28 (!) розыгрышей. Свитолина имела четыре матчпойнта при счетах - 6:5, 10:9, 12:11 и 13:12, но ни одной возможностью завершить игру не воспользовалась. В итоге она проиграла тай-брейк (13:15) и вторую партию.

Третий сет очень напоминал предыдущий: соперницы шли ровно до решающих розыгрышей. При счете 4:4 Гофф почти взяла подачу Элины в чрезвычайно длинном розыгрыше, когда счет становился равным восемь раз. Но Свитолина выиграла этот гейм. А затем взяла решающее очко на подаче соперницы - 6:4. Эта мегабитва двух звезд мирового тенниса продолжалась более трех часов.

С кем и когда Свитолина сыграет в финале

В субботу, 21 февраля, в финале Свитолина встретится с другой представительницей США - 5-й ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Теннисистки ранее восемь раз играли друг против друга, и на счету Элины три победы, в том числе в предыдущем матче, который состоялся в марте прошлого года в Индиан-Уэллсе.

В целом это будет 24-й решающий матч для Свитолиной в туре, в котором она попытается выиграть 20-й титул.

В этом году Свитолина уже играла в финале: в январе она стала чемпионкой на турнире в Окленде.

Также Элина в третий раз сыграет в финале на соревнованиях в Дубае. Она побеждала здесь в 2017 и 2018 годах.