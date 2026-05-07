Светлицкая раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком на фоне слухов о романе

Актриса Елена Светлицкая высказалась об отношениях с Тарасом Цымбалюком, с которым ей давно приписывают роман. Она призналась, насколько они близки вне съемочной площадки.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
По словам актрисы, они с Цымбалюком познакомились во время работы над сериалом "Мавка", где играли влюбленную пару.
"С Тарасом мы познакомились на съемках сериала "Мавка", мы играли влюбленных в 2019 году. Это было семь лет назад", - поделилась Светлицкая.
Она отметила, что после этого они периодически поддерживали общение, а со временем их дружба стала значительно ближе.
Елена не скрывает, что сейчас они с актером имеют доверительные отношения и поддерживают друг друга вне съемочных площадок.
"Мы с ним близко дружим. Я знаю много его тайн, он - моих. Поддерживаем друг друга", - призналась актриса.
Также она добавила, что их объединяет общая компания друзей и многолетнее общение.
По словам Светлицкой, именно из-за такой близости у поклонников часто возникают предположения о романтических отношениях между ними.
Елена объяснила, что зрители видят между ними сильную "химию" из-за удачного актерского взаимодействия в популярных сериалах.
"Еще в 2019 году в сериале "Мавка" мы создали эту актерскую химию для того, чтобы зрителю было интересно смотреть", - сказала она.
Актриса напомнила, что они неоднократно играли пару и в других проектах, в частности в спектакле "Спіймати Кайдаша", где воплотили Мотрю и Карпа.
"Потом мы создали эту химию, когда играли в "Кайдашах" Мотрю и Карпа. И в "Основном инстинкте" мы тоже играли с ним пару. Поэтому, конечно, если люди думают, что между нами есть химия, значит мы хорошо справились со своими ролями", - неоднозначно ответила Светлицкая.
В начале 2025 года стало известно, что актриса развелась с мужем Николаем Светлицким после 10 лет брака.
Первые разговоры о возможном романе между Еленой Светлицкой и Тарасом Цымбалюком появились еще весной 2025 года. Тогда актриса уверяла, что их связывает только дружба, хотя они регулярно проводили время вместе, публиковали совместные видео и путешествовали в одной компании.
Новая волна слухов возникла уже в начале 2026 года после финала шоу "Холостяк-14". В сети обратили внимание, что Светлицкая некоторое время не носила кольцо, а потом снова начала появляться с украшением на безымянном пальце.
Дополнительный интерес подогрели и совместные появления актеров на мероприятиях, а также их шуточные ролики в соцсетях, из-за которых поклонники снова заговорили о возможных романтических отношениях между ними.