Светлицкая раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком на фоне слухов о романе

Как Светлицкая познакомилась с Тарасом Цымбалюком

По словам актрисы, они с Цымбалюком познакомились во время работы над сериалом "Мавка", где играли влюбленную пару.

"С Тарасом мы познакомились на съемках сериала "Мавка", мы играли влюбленных в 2019 году. Это было семь лет назад", - поделилась Светлицкая.

Она отметила, что после этого они периодически поддерживали общение, а со временем их дружба стала значительно ближе.

"Мы близко дружим"

Елена не скрывает, что сейчас они с актером имеют доверительные отношения и поддерживают друг друга вне съемочных площадок.

"Мы с ним близко дружим. Я знаю много его тайн, он - моих. Поддерживаем друг друга", - призналась актриса.

Также она добавила, что их объединяет общая компания друзей и многолетнее общение.

По словам Светлицкой, именно из-за такой близости у поклонников часто возникают предположения о романтических отношениях между ними.

Что актриса сказала о "химии" с Цымбалюком

Елена объяснила, что зрители видят между ними сильную "химию" из-за удачного актерского взаимодействия в популярных сериалах.

"Еще в 2019 году в сериале "Мавка" мы создали эту актерскую химию для того, чтобы зрителю было интересно смотреть", - сказала она.

Актриса напомнила, что они неоднократно играли пару и в других проектах, в частности в спектакле "Спіймати Кайдаша", где воплотили Мотрю и Карпа.

"Потом мы создали эту химию, когда играли в "Кайдашах" Мотрю и Карпа. И в "Основном инстинкте" мы тоже играли с ним пару. Поэтому, конечно, если люди думают, что между нами есть химия, значит мы хорошо справились со своими ролями", - неоднозначно ответила Светлицкая.

Что известно об отношениях Светлицкой и Цымбалюка

В начале 2025 года стало известно, что актриса развелась с мужем Николаем Светлицким после 10 лет брака.

Первые разговоры о возможном романе между Еленой Светлицкой и Тарасом Цымбалюком появились еще весной 2025 года. Тогда актриса уверяла, что их связывает только дружба, хотя они регулярно проводили время вместе, публиковали совместные видео и путешествовали в одной компании.

Новая волна слухов возникла уже в начале 2026 года после финала шоу "Холостяк-14". В сети обратили внимание, что Светлицкая некоторое время не носила кольцо, а потом снова начала появляться с украшением на безымянном пальце.

Дополнительный интерес подогрели и совместные появления актеров на мероприятиях, а также их шуточные ролики в соцсетях, из-за которых поклонники снова заговорили о возможных романтических отношениях между ними.