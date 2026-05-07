Світлицька розкрила правду про стосунки з Цимбалюком на тлі чуток про роман

18:10 07.05.2026 Чт
3 хв
Їхню "хімію" обговорюють роками, але цього разу акторка сказала значно більше, ніж зазвичай
aimg Катерина Собкова
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (колаж: РБК-Україна)

Акторка Олена Світлицька висловилася про стосунки з Тарасом Цимбалюком, з яким їй давно приписують роман. Вона зізналася, наскільки вони близькі поза знімальним майданчиком.

Як Світлицька познайомилася з Тарасом Цимбалюком

За словами акторки, вони з Цимбалюком познайомилися під час роботи над серіалом "Мавка", де грали закохану пару.

"З Тарасом ми познайомилися на зйомках серіалу "Мавка", ми грали в закоханих в 2019 році. Це було сім років тому", - поділилася Світлицька.

Вона зазначила, що після цього вони періодично підтримували спілкування, а з часом їхня дружба стала значно ближчою.

"Ми близько дружимо"

Олена не приховує, що зараз вони з актором мають довірливі стосунки та підтримують одне одного поза знімальними майданчиками.

"Ми з ним близько дружимо. Я знаю багато його таємниць, він - моїх. Підтримуємо один одного", - зізналася акторка.

Також вона додала, що їх об’єднує спільна компанія друзів і багаторічне спілкування.

За словами Світлицької, саме через таку близькість у шанувальників часто виникають припущення про романтичні стосунки між ними.

Що акторка сказала про "хімію" з Цимбалюком

Олена пояснила, що глядачі бачать між ними сильну "хімію" через вдалу акторську взаємодію в популярних серіалах.

"Ще у 2019 році в серіалі "Мавка" ми створили цю акторську хімію для того, щоб глядачу було цікаво дивитися", - сказала вона.

Акторка нагадала, що вони неодноразово грали пару і в інших проєктах, зокрема у виставі "Спіймати Кайдаша", де втілили Мотрю та Карпа.

"Потім ми створили цю хімію, коли грали в "Кайдашах" Мотрю і Карпа. І в "Основному інстинкті" ми теж грали з ним пару. Тому, звісно, якщо люди думають, що між нами є хімія, значить ми добре справилися зі своїми ролями", - неоднозначно відповіла Світлицька.

Що відомо про стосунки Світлицької та Цимбалюка

На початку 2025 року стало відомо, що акторка розлучилася з чоловіком Миколою Світлицьким після 10 років шлюбу.

Перші розмови про можливий роман між Оленою Світлицькою та Тарасом Цимбалюком з’явилися ще навесні 2025 року. Тоді акторка запевняла, що їх пов’язує лише дружба, хоча вони регулярно проводили час разом, публікували спільні відео та подорожували в одній компанії.

Нова хвиля чуток виникла вже на початку 2026 року після фіналу шоу "Холостяк-14". У мережі звернули увагу, що Світлицька певний час не носила обручку, а згодом знову почала з’являтися з прикрасою на безіменному пальці.

Додатковий інтерес підігріли й спільні появи акторів на заходах, а також їхні жартівливі ролики у соцмережах, через які шанувальники знову заговорили про можливі романтичні стосунки між ними.

