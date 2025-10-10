Суханов сделал неожиданное заявление о Софии Ротару: "Готовится дать интервью"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью , которое дал телеведущий Алексей Суханов на латвийском YouTube-канале "И Грянул Грэм".

Так, на вопрос, готовится ли исполнительница к интервью, Алексей подтвердил, что она находится в Украине и уже думает о разговоре с прессой.

"Это я точно знаю, мы общаемся. Она хочет дать интервью, она готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии и душевном, и, что главное, физическом, чтобы это сделать. Но слава богу, она здесь, она жива, она с Украиной. Ну, я думаю, что это интервью будет. Просто надо дать человеку время, потому что, ну, ведь у каждого свой порог вот этой, вот этой боли и непереносимости, и усталости, и опустошенности", - поделился телеведущий.

Он также призвал с пониманием относиться к певице и не осуждать ее за молчание, подчеркнув, что Ротару сейчас переживает непростой период.

Позиция Софии Ротару относительно войны

До полномасштабного вторжения России артистка продолжала выступать в РФ - в частности, в 2017 году пела на дне рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Несмотря на это, в 2021 году президент Владимир Зеленский вручил Софии Михайловне государственную награду - "Национальная легенда Украины".

После 24 февраля 2022 года Ротару не делала громких публичных заявлений о войне, однако неоднократно реагировала в соцсетях на ракетные удары по украинским городам.

В августе 2025-го, ко Дню Независимости Украины, артистка впервые за долгое время появилась на публике, опубликовав новые фотографии, сделанные во время прогулки по Киеву.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)