Судаков не сыграет против Азербайджана? Подробности травмы и фото после игры

Травма Судакова в первом тайме

Во время стартового состава матча Украина - Исландия на 30-й минуте Судаков столкнулся с Саеваром Магнуссоном и упал, держась за плечо. Игрок продолжил игру, но уже на 39-й минуте его заменили - на поле вышел Назар Волошин.

"Не знаю пока что. Видел, что Жора действительно чувствовал боль. Это игрок, который уйдет с поля только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен", - отметил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после матча.

Судаков показал фото после травмы

На следующий день после поединка полузащитник опубликовал в своем телеграм-канале фото с зафиксированной рукой и поздравил команду с первой победой в квалификации.

"Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", - написал игрок.

Георгий Судаков (фото: t.me/SudakovGio)

Пока неизвестно, сможет ли Судаков сыграть в матче против Азербайджана, который состоится 13 октября.

Но в первом поединке против Исландии из-за травмы пропускал другой полузащитник, Егор Ярмолюк, но его участие в игре с азербайджанцами остается возможным.

Статистика Судакова в сезоне 2025/26

В текущем сезоне Судаков провел пять матчей в Лиге Европы, два - в Лиге конференций и три - в УПЛ за "Шахтер".

После этого 23-летний украинец перешел в аренду в португальскую "Бенфику" на год с обязательным выкупом, где уже провел семь матчей, включая два в Лиге чемпионов, забив два гола.