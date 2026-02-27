ua en ru
Netflix признал поражение: Paramount покупает Warner Bros. за рекордную сумму

Пятница 27 февраля 2026 14:55
Netflix признал поражение: Paramount покупает Warner Bros. за рекордную сумму
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix официально вышел из переговоров о приобретении компании Warner Bros. Discovery (WBD). Это решение открывает путь для поглощения медиагиганта консорциумом Paramount Skydance.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный официальным сайтом Netflix.

Больше интересного: Легенда украинского рока оживет в кино

Почему Netflix больше не претендует на Warner Bros.

Как известно, ранее Netflix планировал закрыть сделку стоимостью в 82,7 млрд долларов, приобретя Warner Bros., HBO и HBO Max.

Однако после того, как Paramount Skydance повысила финальное предложение до 111 млрд долларов, они решили не участвовать в ценовой войне.

Согенеральные директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс заявили, что компания всегда придерживается финансовой дисциплины.

"Оговоренная нами сделка обеспечила бы рост стоимости для акционеров и имела четкие перспективы получения регуляторного одобрения. Тем не менее мы всегда придерживались финансовой дисциплины. Из-за последнего предложения Paramount Skydance, сделка потеряла для нас финансовую привлекательность, поэтому мы решили не повышать ставки", - заявили в Netflix.

"Мы уверены, что стали бы надежными распорядителями культовых брендов Warner Bros., а наша сделка укрепила бы индустрию и способствовала бы сохранению и созданию рабочих мест в США. Но эта транзакция была для нас лишь желаемым активом по разумной цене, а не необходимостью при любых условиях", - добавили директора компании.

Netflix признал поражение: Paramount покупает Warner Bros. за рекордную суммуParamount обошли Netflix (фото: Getty Images)

Новый медиагигант и позиция Warner Bros.

Совет директоров Warner Bros. ранее поддерживал предложение Netflix, но теперь назвал ход от Paramount "преобладающим".

CEO WBD Дэвид Заслав выразил восхищение перспективой объединения с Paramount Skydance.

В случае успеха сделки, владелец Paramount Ларри Эллисон получит контроль не только над студией Warner Bros. и HBO, но и над новостными каналами CNN и CBS News.

Несмотря на поддержку совета директоров, соглашение еще требует одобрения регуляторных органов, что оставляет финал этой медиавойны открытым.

