ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Амосов разорвал UFC: украинец эффектно "задушил" испанца и забрал космический бонус (видео)

10:37 10.05.2026 Вс
3 мин
Для Ярослава это уже 30-я победа в профессиональной карьере
aimg Андрей Костенко
Амосов разорвал UFC: украинец эффектно "задушил" испанца и забрал космический бонус (видео) Амосов против Альвареса (фото: instagram.com/ufc)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов одержал свою вторую подряд победу в сильнейшем дивизионе мира. На турнире UFC 328 в Ньюарке (США) украинец не оставил шансов опытному испанцу Хоэлю Альваресу.

О ходе боя и триумфе украинца - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Дюбуа нокаутировал Уордли в кровавой битве: как бывший соперник Усика вернул титул

Доминация и "анаконда": как прошел бой

Поединок в полусреднем весе, состоявшийся в ночь на 10 мая, стал настоящим бенефисом 32-летнего Амосова (30-1). С самого начала Ярослав захватил инициативу, продемонстрировав тотальный контроль над соперником.

  • Первый раунд: Прошел под знаком тотального давления украинца. Амосов постоянно прижимал испанца к сетке и перевел бой в партер фирменным тейкдауном.
  • Развязка во втором раунде: Альварес попытался активнее работать в стойке, но Ярослав был готов к разменам. Кульминацией стал эффектный амплитудный бросок, после которого Амосов мгновенно закрыл плотную "анаконду". Испанец был вынужден капитулировать.

Сразу после остановки боя украинец отпраздновал успех ярким брейк-дансом прямо в центре октагона, чем вызвал восторг американской публики.

Денежный бонус и чемпионские амбиции

Выступление украинца настолько поразило руководство промоушена, что Амосов получил награду "Выступление вечера". Кроме основного гонорара, Ярослав положит в карман дополнительные 100 000 долларов.

"Это был хороший бой, но я знаю, что могу еще лучше. Я боец MMA: могу бить, могу бороться, могу все. Хочу драться с теми, кто побеждает. Это имеет смысл", - заявил Амосов после поединка.

Амосов разорвал UFC: украинец эффектно &quot;задушил&quot; испанца и забрал космический бонус (видео)

Кто такой Ярослав Амосов

32-летний украинский самбист и боец смешанного стиля, выступающий в полусредней весовой категории.

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения, заслуженный мастер спорта.

С 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА. С 2018 года проводил поединки промоушена Bellator. Он стал первым украинским чемпионом организации, завоевав в 2021 году титул в полусреднем весе. Его победная серия длилась 27 боев подряд.

В ноябре 2023-го украинец потерпел первое поражение от Джейсона Джексона из Ямайки. А в сентябре 2024-го объявил о завершении сотрудничества с компанией.

В марте 2025 года Амосов вернулся после паузы, победив американца Кертиса Миллендера на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии. После чего он получил возможность перейти в UFC - самую престижную организацию MMA в мире.

В UFC украинец дебютировал в декабре 2025 года. В первом поединке он победил Нила Магни. Его рекорд в организации: два боя - два досрочных финиша. Общий показатель в ММА: 30 побед при одном поражении.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Амосов вступил в ряды территориальной обороны и участвовал в боевых действиях.

Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ММА UFC
Новости
Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"