ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ястремская заявилась на турнир в Токио и сразу попала на "нейтралку"

Суббота 18 октября 2025 13:45
UA EN RU
Ястремская заявилась на турнир в Токио и сразу попала на "нейтралку" Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№30 WTA) продолжает выступления на азиатской серии соревнований. Следующий старт - на турнире WTA 500 в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Старт с "нейтралкой"

В первом круге украинка сыграет против "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер (№19 WTA) Матч 1/16 финала запланирован на понедельник, 20 октября. Старт встречи ожидается в 4:00 по киевскому времени.

Ястремская дважды в карьере играла против Шнайдер. В прошлом году уступила на травяном турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге (2:6; 2:6). Но в этом году взяла реванш на грунтовом покрытии "Ролан Гаррос" (7:5, 7:5).

Компанию Ястремской в основной сетке турнира могла составить четвертая в отечественном рейтинге Юлия Стародубцева (№131 WTA). Однако она уже в первом круге квалификации уступила Еве Лис (№44 WTA) из Германии - 3:6, 2:6.

Турнир в Токио: что известно

Полное официальное название - Toray Pan Pacific Open Tennis. Проводится с 1984 года.

В 2025 году соревнование категории WTA 500 пройдет на хардовых кортах с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд - 1 064 510 долларов США.

Действующей чемпионкой является китаянка Чжэн Циньвэнь.

Ранее мы рассказали, как Ястремская третий раз в сезоне проиграла неудобной сопернице и вылетела с турнира в Китае.

Также мы писали, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов