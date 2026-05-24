Стейтем с женой приехал на бой Усика и Верховена: как он причастен к поединку (фото)

Стейтем среди гостей поединка Усика и Верховена

Этот бой стал одним из самых обсуждаемых в мире бокса. Организаторы возвели специальную арену прямо возле пирамид, превратив поединок в масштабное шоу.

Среди гостей оказались Стейтем и его возлюбленная. Они сидят в первых рядах, активно наблюдая за соревнованиями между спортсменами.

Для вечера бокса 58-летний актер выбрал костюм в полоску коричневого цвета и темные очки, а его возлюбленная - черное платье.

Стейтем на вечере бокса в Гизе (скриншоты)

Актер уже не впервые появляется на таких событиях. Он также был на бою Усика с Фьюри.

Об этом бое он лично рассказал в своем Instagram, назвав оппонентов королями.

"Сегодня. Два короля", - написал актер и добавил фото Усика и Верховена.



Кроме этого, он поделился кадрами из Египта вместе с женой на фоне пирамид. Для дневной прогулки пара выбрала стильные образы.

Так, Джейсон нарядился в шорты и рубашку песочного цвета, а его жена примерила белые джинсы, майку и шляпу.



Как Стейтем причастен к бою Усика и Верховена

Рико лично рассказал, что его история с этим поединком началась со случайной встречи с актером в Лас-Вегасе в сентябре 2024 года во время недели боя Сауля "Канело" Альвареса против Теренса Кроуфорда.

Тогда Джейсон высказал мнение, что кикбоксер мог бы победить всех этих чемпионов.

"Я ответил: "Да, на 100%", - сказал Рико.

Уже на следующее утро звезда "Перевозчика" позвонил ему и ошеломил новостью.

"Йо, брат, я предложил твое имя, им это понравилось. Они заинтересованы. Они хотят это сделать. Они свяжутся, я дам им твой номер", - пересказал он слова актера в разговоре с BBC.

Как известно, Стейтем является близким знакомым влиятельного саудовского организатора бокса Турки Аль аш-Шейха. Именно он является организатором этого поединка.

Примечательно, что сначала в команде кикбоксера рассматривали в качестве соперника Энтони Джошуа, но из-за страшного ДТП с участием боксера от этой идеи отказались