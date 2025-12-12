Умер Степан Гига: все о жизни и смерти народного артиста Украины

Смерть Степана Гиги: что известно об обстоятельствах и причине

В ноябре 2025 года стало известно, что Степан Гига оказался в тяжелом состоянии в больнице. Он перенес сложную операцию, после которой боролся за жизнь еще несколько недель.

В связи с госпитализацией Гига отменил запланированные концерты. Артист нуждался во времени для восстановления и дальнейшей реабилитации.

"Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное... Просим прощения за неудобства и благодарим за понимание и поддержку", - заявили тогда в команде.

8 декабря журналист Виталий Глагола сообщил, со ссылкой на источники, близкие к семье Гиги, что певцу ампутировали ногу после второй операции на колене. Хирургическое вмешательство якобы стало "вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений".

"На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. Именно это и стало причиной ампутации, поскольку врачи боролись за сохранение жизни пациента", - написал Глагола в своем Telegram-канале и добавил, что "сейчас Степан Гига находится в коме, а состояние артиста оценивают, как крайне тяжелое".

По информации источников, "решение об ампутации принималось в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось". Официальные представители певца ситуацию не комментировали.

12 декабря стало известно, что сердце Гиги остановилось. Ему было 66 лет. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Zaxid Net.

Также информацию о смерти Гиги в Facebook подтвердила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Пост о смерти Гиги (скриншот)

"Ушел из жизни художник, чей голос, песни и искренность стали частью украинского культурного наследия. А творчество сопровождало в течение десятилетий - вдохновляло, придавало силы и касалось сердец нескольких поколений украинцев. Светлая и вечная память Степану Гиге. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто уважал его талант. Пусть Господь упокоит его душу, а светлая память о певце навсегда живет в его песнях", - написала она. Степан Гига умер (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Биография Степана Гиги

Степан Петрович Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки на Закарпатье. Талант к музыке начал проявлять еще в детстве, в частности в школе пел в ансамбле и осваивал игру на баяне.

После школы работал слесарем и водителем, а затем служил в армии. С четвертой попытки поступил в Ужгородское музыкальное училище, которое закончил экстерном за три года.

В 1983 году Гига продолжил обучение на вокальном факультете Киевской консерватории, где уже на втором курсе стал солистом популярной синтез-группы "Стожары".

Ему поступали разные предложения, в частности от Волынской филармонии, где даже предлагали жилье. Однако Степан Петрович вернулся в Закарпатье и стал солистом областной филармонии.

Музыкальный путь Степана Гиги довольно насыщенный (скриншот)

Позже Гига основал джаз-рок группу "Бескид", которая просуществовала недолго. Занялся аранжировкой, написанием собственных песен и открыл студию "GIGARecords", благодаря чему прославился не только как исполнитель, но и как композитор и продюсер.

Свой дебютный альбом "Друзі мої" Гига презентовал 1995 году, а уже через три года получил звание "Заслуженный артист Украины".

Вторая пластинка артиста - "Вулиця Наталі" (2002) - стала триумфальной. Она принесла Гизе первое в истории независимой Украины звание "Золотой диск" за продажу миллиона копий (всего исполнитель является обладателем трех таких наград). В том же знаковом 2002 году за выдающиеся заслуги Гига получил высшее почетное звание Народного артиста Украины.

Умер Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

"Яворина" и "Цей сон": хиты, которые сделали Степана Гигу народным артистом

В творческом багаже Гиги десятки популярных песен. Но именно композиции "Яворина" и "Сон" стали безусловной визитной карточкой его творчества.

Предлагаем вам вспомнить его знаковые композиции.

"Яворина"



"Сон"



"Золото Карпат"



"Наталі"



"Друзі мої"



"Вівтар (Я поклав своє кохання на вівтар)"



"Троянди для тебе"



"За тебе все віддам"



"Чорні троянди"



Личная жизнь Степана Гиги и наследие

О семейной жизни артист говорил крайне редко. Известно, что за его плечами два брака. Первой женой стала школьная подруга, от которой у него появилась дочь Квитослава.

Вторая - бандуристка Галина, которая работает директором студии "GIGARecords". У них есть общий сын Степан.

Потомки исполнителя тоже активно занимаются музыкой и часто гастролируют вместе с отцом. Есть у певца и внук Даниэль.

"Основным достижением в моей жизни являются мои дети: дочь Квитослава, сын Степан и внук Даниэль", - говорил ранее Гига.

Гига с сыном, дочерью и внуком (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

В конце карьеры Степан Петрович также передавал свой опыт молодежи, преподавая на кафедре художественных дисциплин Ужгородского института культуры и искусств.

В конце зимы 2025-го Степан Гига раскрыл свою правду в особой песне-исповеди.

Добавим, что Гига вошел в историю как один из тех артистов, кто сформировал лицо украинской поп-музыки конца XX - начала XXI века.