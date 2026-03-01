RU

"Произошла ужасная ошибка": WBC сделала заявление относительно статуса боя Усик - Верхувен

Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вокруг предстоящего поединка абсолютного чемпиона мира Александра Усика против звезды кикбоксинга Рико Верхувена разгорелся громкий скандал. Как оказалось, в предварительных анонсах мегафайта произошла ужасная ошибка, которая в корне меняет статус встречи в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента WBC Маурисио Сулеймана в комментарии Boxing Scene.

"Специальное событие"

После анонса мегафайта, который состоится 23 мая в Гизе (Египет), в боксерском сообществе вспыхнула дискуссия из-за возможного розыгрыша пояса WBC в бою против бойца из другого вида спорта.

Однако глава организации Маурисио Сулейман объяснил, что произошла путаница. По его словам, WBC полностью поддерживает этот кроссовер-бой, но рассматривает его исключительно как "специальный ивент".

"На данный момент не было никакого запроса или обсуждения относительно того, чтобы сделать этот бой защитой титула. Это лишь специальное событие с участием чемпиона WBC в супертяжелом весе", - подчеркнул функционер.

Эксклюзивный пояс с пирамидами

Вместо официального титула чемпиона мира, организация подготовит для победителя уникальный памятный трофей. WBC создаст церемониальный пояс, украшенный элементами египетских пирамид.

Сулейман провел параллель с боем Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, который также имел статус "специального", но оказался чрезвычайно конкурентным.

Постер боя Усика и Верхувена (фото: instagram.com/usykaa)

Чем важен бой для Усика

Усик остается обладателем поясов WBC, WBA и IBF. Поскольку бой против Верхувена не является титульным, украинцу не грозит потеря регалий в случае любого исхода.

Однако такой формат встречи позволяет Усику поддерживать медийную активность и форму между обязательными защитами в профессиональном боксе.

Напомним, Рико Верхувен является легендарным чемпионом мира по кикбоксингу в супертяжелом весе, и этот поединок станет для него одним из самых громких вызовов в карьере по правилам классического бокса.

