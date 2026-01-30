Певица-предательница Елка вышла замуж за героя украинского "Холостяка" (фото)

Елка обнародовала короткий ролик, на котором появилась вместе с мужем и продемонстрировала обручальное кольцо.

Елка вышла замуж за Рождена Ануси (скриншот)

В то же время артистка не стала публично называть имя своего избранника и не предоставила никаких деталей относительно брака.

В комментариях под сообщением пользователи активно предполагают, что мужем певицы стал певец Рожден Ануси.

Эти комментарии Елка не удаляет и не опровергает, а также подписана на артиста в соцсетях.

Рожден подписан на Елку (скриншот)

Кто такой Рожден Ануси

Рожден Ануси родился 18 февраля 1989 года в Одессе. Профессионального музыкального образования он не имеет, однако еще в подростковом возрасте начал создавать музыку.

Широкую узнаваемость получил после участия в шоу "Голос страны", где дошел до финала в команде Диана Арбенина.

В 2017 году Ануси принял участие в Национальном отборе на "Евровидение", заняв четвертое место. А уже в 2018 году стал главным героем восьмого сезона романтического реалити "Холостяк" на телеканале СТБ.

Рожден Ануси в финале "Холостяка" выбрал Иванну Гончарук (фото: открытые источники)

Победительницей проекта стала Иванна Гончарук, однако их отношения продлились недолго.

Впоследствии Рожден Ануси сосредоточился на работе в России. Он гастролирует по городам РФ, выпускает треки на русском языке и ограничил доступ к своей странице в Instagram для украинских пользователей.

Публичной позиции относительно полномасштабной войны России против Украины артист так и не озвучил.

Рожден Ануси (фото: открытые источники)

Похожую позицию выбрала и Елка. Она родилась в Ужгороде, однако во взрослом возрасте переехала в Россию и осталась там даже после начала полномасштабной войны.

После 24 февраля 2022 года певица не сделала ни одного четкого заявления относительно российской агрессии, продолжила жить и выступать в РФ и участвовать в местных музыкальных мероприятиях.

Информация о якобы финансовой помощи Вооруженным силам Украины со стороны Елки ранее появлялась в сети, однако никакого официального подтверждения этому не было.

Елка (фото: instagram.com/elkasinger)