Співачка-зрадниця Йолка вийшла заміж за героя українського "Холостяка" (фото)

Йолка оприлюднила короткий ролик, на якому з’явилася разом із чоловіком і продемонструвала обручку.

Йолка вийшла заміж за Рождена Анусі (скріншот)

Водночас артистка не стала публічно називати ім’я свого обранця та не надала жодних деталей щодо шлюбу.

Йолка вийшла заміж за Рождена Анусі (скріншот)

У коментарях під дописом користувачі активно припускають, що чоловіком співачки став співак Рожден Анусі.

Ці коментарі Йолка не видаляє і не спростовує, а також підписана на артиста в соцмережах.

Рожден підписаний на Йолку (скріншот)

Хто такий Рожден Анусі

Рожден Анусі народився 18 лютого 1989 року в Одесі. Професійної музичної освіти він не має, однак ще в підлітковому віці почав створювати музику.

Широку впізнаваність отримав після участі в шоу "Голос країни", де дійшов до фіналу в команді Діана Арбеніна.

У 2017 році Анусі взяв участь у Національному відборі на "Євробачення", посівши четверте місце. А вже у 2018 році став головним героєм восьмого сезону романтичного реаліті "Холостяк" на телеканалі СТБ.

Рожден Анусі у фіналі "Холостяка" обрав Іванну Гончарук (фото: відкриті джерела)

Переможницею проєкту стала Іванна Гончарук, однак їхні стосунки тривали недовго.

Згодом Рожден Анусі зосередився на роботі в Росії. Він гастролює містами РФ, випускає треки російською мовою та обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram для українських користувачів.

Публічної позиції щодо повномасштабної війни Росії проти України артист так і не озвучив.

Рожден Анусі (фото: відкриті джерела)

Схожу позицію обрала й Йолка. Вона народилася в Ужгороді, однак у дорослому віці переїхала до Росії й залишилася там навіть після початку повномасштабної війни.

Після 24 лютого 2022 року співачка не зробила жодної чіткої заяви щодо російської агресії, продовжила жити та виступати в РФ і брати участь у місцевих музичних заходах.

Інформація про нібито фінансову допомогу Збройним силам України з боку Йолки раніше з’являлася в мережі, однак жодного офіційного підтвердження цьому не було.

