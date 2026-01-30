Співачка-зрадниця Йолка вийшла заміж за героя українського "Холостяка" (фото)

Співачка Йолка (Єлизавета Іванців), яку в Україні вважають зрадницею через відсутність публічної позиції щодо війни та продовження діяльності в Росії, вийшла заміж за співака і колишнього головного героя українського шоу "Холостяк" Рождена Анусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.
Йолка оприлюднила короткий ролик, на якому з’явилася разом із чоловіком і продемонструвала обручку.
Водночас артистка не стала публічно називати ім’я свого обранця та не надала жодних деталей щодо шлюбу.
У коментарях під дописом користувачі активно припускають, що чоловіком співачки став співак Рожден Анусі.
Ці коментарі Йолка не видаляє і не спростовує, а також підписана на артиста в соцмережах.
Рожден Анусі народився 18 лютого 1989 року в Одесі. Професійної музичної освіти він не має, однак ще в підлітковому віці почав створювати музику.
Широку впізнаваність отримав після участі в шоу "Голос країни", де дійшов до фіналу в команді Діана Арбеніна.
У 2017 році Анусі взяв участь у Національному відборі на "Євробачення", посівши четверте місце. А вже у 2018 році став головним героєм восьмого сезону романтичного реаліті "Холостяк" на телеканалі СТБ.
Переможницею проєкту стала Іванна Гончарук, однак їхні стосунки тривали недовго.
Згодом Рожден Анусі зосередився на роботі в Росії. Він гастролює містами РФ, випускає треки російською мовою та обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram для українських користувачів.
Публічної позиції щодо повномасштабної війни Росії проти України артист так і не озвучив.
Схожу позицію обрала й Йолка. Вона народилася в Ужгороді, однак у дорослому віці переїхала до Росії й залишилася там навіть після початку повномасштабної війни.
Після 24 лютого 2022 року співачка не зробила жодної чіткої заяви щодо російської агресії, продовжила жити та виступати в РФ і брати участь у місцевих музичних заходах.
Інформація про нібито фінансову допомогу Збройним силам України з боку Йолки раніше з’являлася в мережі, однак жодного офіційного підтвердження цьому не було.
