Снигур разгромила Калинину в украинском "дерби" и вышла в финал квалификации WTA 250

Дарья Снигур триумфально начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии. В напряженном противостоянии она уверенно одолела соотечественницу Ангелину Калинину, оформив выход в финал квалификации соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинское противостояние на старте квалификации

На турнире серии WTA 250 в румынской Клуж-Напоке состоялось украинское дерби. В полуфинале квалификации Дарья Снигур одолела Ангелину Калинину со счетом 2:0 по сетам.

Обе теннисистки оказались в одной сетке отбора и встретились уже в первом раунде квалификации. Для Снигур и Калининой этот турнир стал первым после Australian Open-2026.

Ход матча украинок

Старт встречи остался за Калининой, которая смогла защитить подачу, отыграв три брейкпойнта. После обмена геймами Снигур захватила инициативу, выиграв три гейма подряд.

Ключевым стал девятый гейм на подаче Калининой, где Дарья реализовала брейк и закрыла сет - 6:3.

Вторая партия длилась всего 34 минуты. Снигур сразу повела 3:0, позволив сопернице взять лишь один гейм.

Далее украинка выиграла еще три гейма подряд и уверенно довела матч до победы - 6:1.

Поединок длился 1 час 14 минут. Снигур дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и оформила четыре брейка.

Калинина выполнила два эйса, один раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного из четырех брейкпойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток на турнирах WTA - в обоих случаях победу праздновала Снигур. Матч стал первым украинским дерби на соревнованиях WTA в 2026 году.

Что дальше

В финале квалификации за выход в основную сетку турнира Дарья Снигур сыграет против испанки Алены Большовой.