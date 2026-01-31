ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Снигур разгромила Калинину в украинском "дерби" и вышла в финал квалификации WTA 250

Суббота 31 января 2026 18:43
UA EN RU
Снигур разгромила Калинину в украинском "дерби" и вышла в финал квалификации WTA 250 Дарья Снегирь (фото: instagram.com/snigur_27)
Автор: Екатерина Урсатий

Дарья Снигур триумфально начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии. В напряженном противостоянии она уверенно одолела соотечественницу Ангелину Калинину, оформив выход в финал квалификации соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинское противостояние на старте квалификации

На турнире серии WTA 250 в румынской Клуж-Напоке состоялось украинское дерби. В полуфинале квалификации Дарья Снигур одолела Ангелину Калинину со счетом 2:0 по сетам.

Обе теннисистки оказались в одной сетке отбора и встретились уже в первом раунде квалификации. Для Снигур и Калининой этот турнир стал первым после Australian Open-2026.

Ход матча украинок

Старт встречи остался за Калининой, которая смогла защитить подачу, отыграв три брейкпойнта. После обмена геймами Снигур захватила инициативу, выиграв три гейма подряд.

Ключевым стал девятый гейм на подаче Калининой, где Дарья реализовала брейк и закрыла сет - 6:3.

Вторая партия длилась всего 34 минуты. Снигур сразу повела 3:0, позволив сопернице взять лишь один гейм.

Далее украинка выиграла еще три гейма подряд и уверенно довела матч до победы - 6:1.

Поединок длился 1 час 14 минут. Снигур дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и оформила четыре брейка.

Калинина выполнила два эйса, один раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного из четырех брейкпойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток на турнирах WTA - в обоих случаях победу праздновала Снигур. Матч стал первым украинским дерби на соревнованиях WTA в 2026 году.

Что дальше

В финале квалификации за выход в основную сетку турнира Дарья Снигур сыграет против испанки Алены Большовой.

Перед тем, еще две украинские теннисистки завершили выступления в квалификациях турниров WTA. Юлия Стародубцева потерпела поражение в Абу-Даби, а Анастасия Соболева не смогла пройти дальше в Остраве.

Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.

Также читайте, как удар украинки Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве