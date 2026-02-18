ua en ru
Без смартфонов и с истерикой: что произошло с "нейтральными" россиянами на Олимпиаде-2026

Среда 18 февраля 2026 20:24
Без смартфонов и с истерикой: что произошло с "нейтральными" россиянами на Олимпиаде-2026 "Нейтральным" на Олимпиаде приготовили неприятный сюрприз (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Все участники Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине получили от организаторов и партнеров соревнований подарочные наборы. Но "нейтральные" россияне и белорусы жалуются, что они остались без главного подарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские СМИ страны-агрессора.

"Нейтральные" без гаджетов

Среди сувениров, которые предназначались спортсменам, был и брендированный смартфон от Samsung - спонсора МОК. Но так называемые "нейтральные" спортсмены из России и Беларуси остались без гаджетов.

Представителям страны-агрессора и ее сателлита телефоны не вручили. Это вызвало волну возмущения в российских медиа.

Истерика в Москве

Российская пропаганда традиционно подала решение как "политическое" и заговорила о "дискриминации". В ход пошли привычные клише о "русофобии" и "предвзятом отношении".

Отдельные представители Госдумы РФ и партии ЛДПР публично заявили, что готовы "компенсировать" спортсменам отсутствие подарков и приобрести им аналогичные смартфоны за свой счет.

Что получили спортсмены из нормальных стран

О наполнении подарочных наборов рассказывала, в частности, украинская биатлонистка Александра Меркушина. Кроме сувенирной продукции с символикой Милана-Кортины-2026, атлетам вручили практические вещи - баф для защиты шеи от холода, бутылку для воды и другие аксессуары.

Каждый спортсмен, выступающий под флагом своего государства, также получил уникальный смартфон с олимпийским дизайном. Меркушина даже опубликовала распаковку подарка.

Почему россиянам не вручили смартфоны

Один из допущенных к Играм российских спортсменов, ски-альпинист Никита Филиппов, пожаловался, что в его коробке были только средства гигиены - без единого смартфона. Аналогичная ситуация и с другими представителями РФ.

В МОК объяснили, что устройства не были переданы российским атлетам из-за действующих санкций. Согласно ограничениям, организация не имеет права распространять определенные категории товаров среди представителей подсанкционных стран. ЕС с 2022 года запрещает поставки в Россию предметов роскоши, к которым относятся и смартфоны стоимостью более 750 евро.

Напомним, МОК допустил к участию в Играх-2026 только 13 российских спортсменов в статусе "индивидуальных нейтральных атлетов". В то же время известно, что по меньшей мере четверо из них ранее нарушали принципы нейтральности.

