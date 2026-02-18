Без смартфонів і з істерикою: що сталося з "нейтральними" росіянами на Олімпіаді-2026
Усі учасники Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні отримали від організаторів і партнерів змагань подарункові набори. Але "нейтральні" росіяни та білоруси скаржаться, що вони залишились без головного подарунка.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на пропагандистські ЗМІ країни-агресора.
Читайте також: Україна оголосила бойкот Паралімпіаді в Мілані: відома причина радикального рішення
"Нейтральні" без гаджетів
Серед сувенірів, які призначалися спортсменам, був і брендований смартфон від Samsung — спонсора МОК. Але так звані "нейтральні" спортсмени з Росії та Білорусі залишилися без гаджетів.
Представникам країни-агресора та її сателіта телефони не вручили. Це викликало хвилю обурення в російських медіа.
Істерика в Москві
Російська пропаганда традиційно подала рішення як "політичне" та заговорила про "дискримінацію". У хід пішли звичні кліше про "русофобію" та "упереджене ставлення".
Окремі представники Держдуми РФ і партії ЛДПР публічно заявили, що готові "компенсувати" спортсменам відсутність подарунків і придбати їм аналогічні смартфони власним коштом.
Що отримали спортсмени з нормальних країн
Про наповнення подарункових наборів розповідала, зокрема, українська біатлоністка Олександра Меркушина. Окрім сувенірної продукції з символікою Мілана-Кортіни-2026, атлетам вручили практичні речі – баф для захисту шиї від холоду, пляшку для води та інші аксесуари.
Кожен спортсмен, який виступає під прапором своєї держави, також отримав унікальний смартфон з олімпійським дизайном. Меркушина навіть опублікувала розпаковку подарунка.
Чому росіянам не вручили смартфони
Один із допущених до Ігор російських спортсменів, скі-альпініст Микита Філіппов, поскаржився, що в його коробці були лише засоби гігієни – без жодного смартфона. Аналогічна ситуація і з іншими представниками РФ.
У МОК пояснили, що пристрої не були передані російським атлетам через чинні санкції. Згідно з обмеженнями, організація не має права розповсюджувати певні категорії товарів серед представників підсанкційних країн. ЄС із 2022 року забороняє постачання до Росії предметів розкоші, до яких належать і смартфони вартістю понад 750 євро.
Нагадаємо, МОК допустив до участі в Іграх-2026 лише 13 російських спортсменів у статусі "індивідуальних нейтральних атлетів". Водночас відомо, щонайменше четверо з них раніше порушували принципи нейтральності.
Раніше ми писали, що історія з "шоломом пам'яті" Гераскевича отримала продовження, попри рішення МОК.