Без смартфонів і з істерикою: що сталося з "нейтральними" росіянами на Олімпіаді-2026

Усі учасники Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні отримали від організаторів і партнерів змагань подарункові набори. Але "нейтральні" росіяни та білоруси скаржаться, що вони залишились без головного подарунка.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

"Нейтральні" без гаджетів

Серед сувенірів, які призначалися спортсменам, був і брендований смартфон від Samsung — спонсора МОК. Але так звані "нейтральні" спортсмени з Росії та Білорусі залишилися без гаджетів.

Представникам країни-агресора та її сателіта телефони не вручили. Це викликало хвилю обурення в російських медіа.

Істерика в Москві

Російська пропаганда традиційно подала рішення як "політичне" та заговорила про "дискримінацію". У хід пішли звичні кліше про "русофобію" та "упереджене ставлення".

Окремі представники Держдуми РФ і партії ЛДПР публічно заявили, що готові "компенсувати" спортсменам відсутність подарунків і придбати їм аналогічні смартфони власним коштом.

Що отримали спортсмени з нормальних країн

Про наповнення подарункових наборів розповідала, зокрема, українська біатлоністка Олександра Меркушина. Окрім сувенірної продукції з символікою Мілана-Кортіни-2026, атлетам вручили практичні речі – баф для захисту шиї від холоду, пляшку для води та інші аксесуари.

Кожен спортсмен, який виступає під прапором своєї держави, також отримав унікальний смартфон з олімпійським дизайном. Меркушина навіть опублікувала розпаковку подарунка.

Чому росіянам не вручили смартфони

Один із допущених до Ігор російських спортсменів, скі-альпініст Микита Філіппов, поскаржився, що в його коробці були лише засоби гігієни – без жодного смартфона. Аналогічна ситуація і з іншими представниками РФ.

У МОК пояснили, що пристрої не були передані російським атлетам через чинні санкції. Згідно з обмеженнями, організація не має права розповсюджувати певні категорії товарів серед представників підсанкційних країн. ЄС із 2022 року забороняє постачання до Росії предметів розкоші, до яких належать і смартфони вартістю понад 750 євро.

Нагадаємо, МОК допустив до участі в Іграх-2026 лише 13 російських спортсменів у статусі "індивідуальних нейтральних атлетів". Водночас відомо, щонайменше четверо з них раніше порушували принципи нейтральності.