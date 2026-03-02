Скандал на Паралимпиаде: Украине запретили форму с картой государства в границах 1991 года

В чем суть запрета

По словам Сушкевича, украинская сторона подготовила символическую форму, над которой работал известный дизайнер Виктор Анисимов. Ключевым элементом дизайна была карта целостной Украины, которая должна была напомнить миру о нерушимости границ государства.

Однако в МПК выступили категорически против такого наряда.

"Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет, нет - так не пойдет!". Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Она была очень символическая и очень акцентировано "кричала" о том, что есть Украина в мире со всеми своими территориями без оккупации", - рассказал Сушкевич.

Он также добавил, что в международных структурах наблюдается "новая волна лояльности" к представителям страны-агрессора, из-за чего украинским атлетам становится все труднее заявлять о своей позиции.

Срочная замена экипировки

Из-за жесткой позиции МПК украинцам пришлось в экстренном порядке изготавливать новый вариант формы. Комплекты экипировки доставляли автобусом в Италию, где уже находится национальная команда.

"Мы еле успели изготовить новую форму. Могли одеть ребят и девушек еще здесь в форму, которая уже была готова, а нам ее запретили", - констатировал Сушкевич.

Паралимпиада-2026: что известно

Зимние Паралимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Турнир начнется 6 марта и продлится до 15 марта.

Украинская сборная традиционно входит в число сильнейших команд в зимних видах спорта, в частности в биатлоне и лыжных гонках. Нашу страну на Играх будут представлять 35 спортсменов: 25 непосредственных участников и 10 спортсменов-гайдов (лидеров). Это самое большое представительство в истории национального паралимпийского движения.

Бойкот церемонии открытия

Украинская делегация официально отказалась от участия в церемонии открытия Игр. Причиной стал громкий скандал вокруг решения Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами и с государственными гимнами.

Украина также потребовала не использовать украинский флаг во время торжеств на стадионе, чтобы не стоять в одном ряду с символикой стран-агрессоров.

К бойкоту церемонии открытия уже присоединились Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды и Канада.