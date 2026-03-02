Скандал на Паралимпиаде: Украине запретили форму с картой государства в границах 1991 года

Международный паралимпийский комитет (МПК) наложил запрет на парадную форму украинской сборной для зимних Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Национального паралимпийского комитета Валерия Сушкевича агентству "Укринформ".
По словам Сушкевича, украинская сторона подготовила символическую форму, над которой работал известный дизайнер Виктор Анисимов. Ключевым элементом дизайна была карта целостной Украины, которая должна была напомнить миру о нерушимости границ государства.
Однако в МПК выступили категорически против такого наряда.
"Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет, нет - так не пойдет!". Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Она была очень символическая и очень акцентировано "кричала" о том, что есть Украина в мире со всеми своими территориями без оккупации", - рассказал Сушкевич.
Он также добавил, что в международных структурах наблюдается "новая волна лояльности" к представителям страны-агрессора, из-за чего украинским атлетам становится все труднее заявлять о своей позиции.
Из-за жесткой позиции МПК украинцам пришлось в экстренном порядке изготавливать новый вариант формы. Комплекты экипировки доставляли автобусом в Италию, где уже находится национальная команда.
"Мы еле успели изготовить новую форму. Могли одеть ребят и девушек еще здесь в форму, которая уже была готова, а нам ее запретили", - констатировал Сушкевич.
Зимние Паралимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Турнир начнется 6 марта и продлится до 15 марта.
Украинская сборная традиционно входит в число сильнейших команд в зимних видах спорта, в частности в биатлоне и лыжных гонках. Нашу страну на Играх будут представлять 35 спортсменов: 25 непосредственных участников и 10 спортсменов-гайдов (лидеров). Это самое большое представительство в истории национального паралимпийского движения.
Украинская делегация официально отказалась от участия в церемонии открытия Игр. Причиной стал громкий скандал вокруг решения Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами и с государственными гимнами.
Украина также потребовала не использовать украинский флаг во время торжеств на стадионе, чтобы не стоять в одном ряду с символикой стран-агрессоров.
К бойкоту церемонии открытия уже присоединились Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды и Канада.
Ранее мы сообщали, что в Украине не будут транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.