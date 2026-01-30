Скандал вокруг Тины Кароль был заказным: певица намекнула, кто за этим стоит

Что сказала Кароль об информационной атаке

Она заявила, что видео с песней о свете стало объектом целенаправленной атаки в соцсетях.

"Мы прекрасно знаем, как состоялась эта атака в соцсетях и кто ее инициировал. Позже я это обязательно расскажу, потому что мы это расследуем сейчас", - сказала Кароль.

По словам артистки, сотни комментариев под роликом были искусственно созданы, а часть материалов распространялась в России.

"Потому что не может появляться 400 комментариев в час под видео. Цепочка событий оказалась очень показательной: на эту тему начали появляться материалы даже в России. Фактически речь идет о попытках запускать внутренние конфликты внутри страны. Это часть гибридной войны", - считает звезда.

Тина Кароль заявила об атаке в соцсетях (фото: instagram.com/tina_karol)

Признаки "заказухи"

Тина объяснила, что люди находятся в сложном эмоциональном состоянии из-за сложной ситуации с теплом, светом и безопасностью. И именно в этот момент их еще больше сталкивают между собой.

"Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия - что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той самой гибридной атаки", - поделилась Тина.

Артистка добавила, что выступает за единство общества.

"Очень хочу, чтобы мы слышали здоровый голос, чтобы не губили друг друга, а держались действительно крепко. Потому что нас всегда разрушали именно внутренние конфликты. Это то, что разваливало империи", - отметила она.

Сергей Жадан поддержал певицу, отметив, что она очень переживала из-за скандала с песней. По его словам, "было видно, что это заказуха" и "искусственно инициированная история".

Жадан поддержал Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)