Скандал вокруг "Танців із зірками": Кухар и Завадюк отреагировали на заявления Гвоздевой

Что сказала ранее Гвоздева

Гвоздева резко высказалась об участии Кухар в составе судей.

"Она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль - это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии, но главное зайти красиво "в ритме па-де-де через жу в андедан", - написала Гвоздева.

Она также намекнула, что судейское кресло должен занимать специалист именно по бальной хореографии.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ответ Екатерины Кухар

Кухар отреагировала в комментарии NV, напомнив, что классический танец является фундаментом для многих других направлений.

"Каркас народных и бальных танцев, художественной гимнастики - это азы классического танца плюс стрейчинг. Илона наверняка должна это знать. Я уважаю любой профессионализм и школу, если за ней стоят труд и преданность делу. Мы можем отличаться стилем танцев и опытом, и в этом сила искусства - оно многогранно. Илона мне в этой ситуации напоминает героиню из Спящей красавицы, волшебницу Карабос, которую король и королева забыли пригласить на крестины", - отметила Кухар.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Реакция Владимира Завадюка

Продюсер шоу также обратился к Гвоздевой, подчеркнув, что ее вклад в проект трудно переоценить.

"Советую видеть свет несмотря на любую темноту. Не предательство, а старания десятков людей. Признавать свои ошибки, за что тебе благодарен. И идти вперед с чувством достоинства. Мы и лично я ценим твой невероятный путь в проекте. Без тебя бы он никогда не был настолько ярким. Если чем-то и когда-то обидели - тоже извини. Будем рады пригласить на съемки эфира, насладиться силой танца", - написал Завадюк.

Завадюк ответил на критику Гвоздевой (скриншот)

Напомним, проект "Танцы ыз зырками" возвращается с новым слоганом - "Движение к жизни". Судьями стали Дмитрий Дикусар, Monatik, Екатерина Кухар и Наталья Могилевская. По словам создателей, проект должен вдохновлять зрителей и поддерживать их в непростое время.