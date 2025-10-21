RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Скандал с Коноплей: "Шахтер" обнародовал результаты внутреннего расследования

Фото: Ефим Конопля (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Футбольный клуб "Шахтер" публично раскрыл итоги внутреннего расследования так называемого "дела Ефима Конопли" - игрока команды, лайкавшего враждебный контент в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Как возник скандал

Пользователи соцсетей заметили, что Ефим Конопля лайкнул несколько постов с российским контентом.

Среди них - видео, где покойный политик Владимир Жириновский, известный своими антиукраинскими высказываниями, рассуждает о "подкаблучниках".

Еще один лайк защитник поставил под роликом с российского поезда, подписанным фразой "Россия не для слабых и медленных". Также футболист лайкнул видео с нарезкой голов экс-игрока сборной России Романа Павлюченко.

После того как ситуация получила огласку, Конопля убрал лайки и сначала отрицал обвинения, однако впоследствии публично извинился и заверил, что подобного больше не произойдет.

Заявление "Шахтера"

В сообщении пресс-службы "Шахтера" отмечается, что клуб провел внутреннее расследование и внимательно рассмотрел все обстоятельства, связанные с активностью футболиста в социальных сетях.

"Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Конопля присоединился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения "Шахтера", которые сейчас защищают Украину на фронте.

Клуб отметил, что считает ситуацию исчерпанной и продолжает сотрудничество с футболистом "в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников".

Кто такой Ефим Конопля

26-летний футболист, выступающий на позиции защитника, родился в Донецке и является воспитанником "Шахтера". За первую команду "горняков" выступает с 2021 года. До этого два года провел в аренде в черниговской "Десне".

В 2020 году дебютировал за сборную Украины, в составе которой провел 25 матчей и забил два гола.

Ранее мы рассказали о неожиданном лидере по итогам 9-го тура УПЛ.

Также читайте, когда "Динамо" и "Шахтер" встретятся в Кубке Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболШахтер