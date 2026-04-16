Шоковая терапия в сборных Украины: кто будет спасать отечественный биатлон после громкого провала

Сборная Украины по биатлону входит в новый олимпийский цикл с радикальными изменениями. На заседании президиума национальной Федерации были официально утверждены новые руководители мужской и женской команд. Ставку сделали на звезд прошлого, которые еще недавно сами боролись за медали мировых первенств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Женская команда: опыт чемпионки

Новым старшим тренером женской сборной стала Оксана Хвостенко. Пятикратная медалистка чемпионатов мира сменит на этом посту Николая Зоца.

Хвостенко приходит на должность не с пустыми руками: последние годы она успешно возглавляла юниорскую команду, где под ее руководством украинки выиграли Кубок наций и зачет эстафет на юниорском Кубке IBU. Теперь перед ней стоит задача перенести этот успех на взрослый уровень.

Мужская команда: неожиданный выбор

Мужскую сборную возглавит Сергей Семенов - обладатель Малого хрустального глобуса и двукратный призер ЧМ.

Его назначение стало определенной неожиданностью, ведь после завершения карьеры в 2020 году Семенов работал в команде сервисменом и не имел опыта главного тренера. На этой должности он заменит Надежду Белову.

Новые сборные Украины

Кроме тренеров определились и с составами сборных, которые будут готовиться к сезону-2026/27. В женскую команду вошли 12 спортсменок, в мужскую - 8.

Списки сборных Украины

Женщины: Елена Городная, Кристина Дмитренко, Ксения Приходько, Полина Пуцко, Кристина Руда, Лилия Стеблина, Татьяна Тарасюк, Виктория Хвостенко, Алина Хмиль, Дарья Чалык, Ирина Шевченко, Валерия Шейгас

Мужчины: Владимир Аксюта, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный, Сергей Супрун

Оценка Пидручного

Капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный уже успел оценить такой шаг федерации. По его словам, отсутствие тренерского опыта у Семенова компенсируется огромным багажом знаний современного биатлона.

"Сергею я доверяю, знаю, как он относится к любой работе. Думаю, это лучшее решение из тех вариантов, что были на столе. Надо пробовать молодых специалистов, которые имеют амбиции и собственное видение", - отметил лидер команды в комментарии "Суспільне Спорт".

Что стоит знать о новых тренерах

Оксана Хвостенко - пятикратная медалистка чемпионатов мира по биатлону и шестикратный призер этапов Кубка мира. Участница двух Олимпийских игр (2002 и 2006 годов): лучший результат - 20-е место в индивидуальной гонке (2006). Карьеру биатлонистки завершила в сезоне-2010/11, и со временем перешла к тренерской деятельности.

Сергей Семенов - двукратный медалист чемпионатов мира и девятикратный медалист этапов Кубка мира. Участник трех Олимпиад (2010, 2014 и 2018): лучший результат - 33-е место в спринте в Ванкувере-2010. Обладатель Малого хрустального глобуса индивидуальных гонок в сезоне-2014/15. Последние гонки в карьере провел в сезоне-2019/20.