Легенда с допинговым прошлым: кто возглавит сборную Украины по биатлону

21:18 13.04.2026 Пн
2 мин
После провального сезона-2025/26 национальную команду ждут радикальные изменения
aimg Андрей Костенко
Оксана Хвостенко (фото: biathlon.com.ua)

Женская сборная Украины по биатлону, которая провела один из худших сезонов в своей истории, распрощалась с главным тренером Николаем Зоцем. На замену ему придет легендарная украинская биатлонистка с опытом успешных выступлений на соревнованиях самого высокого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlonnews.

Конец каденции Зоца

Николай Зоц завершает свою трехлетнюю работу с женской командой. Последний сезон стал точкой невозврата: украинки не смогли побороться за высокие места на Кубке мира, а лучшим личным результатом сезона осталось 14-е место Александры Меркушиной. Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько подтвердил, что команде нужно новое лицо и изменение подходов.

Приоритетный кандидат

Главной и приоритетной кандидатурой на место главного тренера является настоящая легенда отечественного биатлона, 5-кратный призер чемпионатов мира Оксана Хвостенко.

48-летняя специалист в течение длительного времени возглавляла юниорскую сборную. Под ее руководством в прошлом сезоне команда завоевала Малые хрустальные глобусы за победы в зачетах Кубка наций и эстафетных гонок на женском Юниорском кубке IBU.

Теперь глава национальной федерации Иван Крулько предложил ей возглавить взрослую команду. Окончательное решение пока не принято, однако именно вариант с Хвостенко является приоритетным. Официально о назначении должны объявить после заседания тренерского совета в середине апреля.

Кто такая Оксана Хвостенко

Уроженка города Чернигов, одна из самых успешных украинских биатлонисток 2000-х годов, многолетний лидер женской национальной команды.

Пятикратный призер чемпионатов мира: получала "серебро" и "бронзу" в эстафетах, а также индивидуальные награды в спринте и гонке преследования.

Хвостенко считалась одной из лучших стрелков своего времени. В сезоне-2006/07 она показала лучший результат точности среди всех биатлонисток мира - 89,7%.

Однако в конце карьеры, в 2011 году спортсменка оказалась в центре допинг-скандала. После чемпионата мира в Ханты-Мансийске в ее пробе обнаружили эфедрин. Из-за этого украинскую женскую эстафетную четверку лишили "серебра", а саму Оксану дисквалифицировали на один год, после чего она официально завершила выступления.

