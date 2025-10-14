Что известно о Сергее Полунине - артисте балета из Херсона, которого Зеленский лишил гражданства

Херсонец, покоривший Лондон

Сергей Полунин родился в Херсоне, учился в Киевском хореографическом училище, а уже в 2003-м переехал в Лондон.

Там он стремительно покорил мировую сцену и стал самым молодым премьером Лондонского Королевского балета - настоящей легендой своего поколения.

Но мировая слава не удержала его от скандалов. После ухода из Королевского балета Полунин искал себя в разных странах - и, в конце концов, в 2017 году получил паспорт Сербии, а год спустя - гражданство России.

Сергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

С тех пор он все больше ассоциировался не с искусством, а с политикой. Артист выступал в российских театрах, возглавил Севастопольский театр оперы и балета в оккупированном Крыму и открыто поддерживал путинский режим.

"Татуировка Путина" и любовь к РФ

На груди Полунина - большая татуировка с лицом Путина. А в его публичных выступлениях - восхищение "сильным лидером" и фразы о "благодарности России".

Сергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

Впрочем, в конце 2024 года в его ритме, кажется, что-то изменилось. Артист заявил, что "его время в России прошло" и что он "выполнил свою миссию".

"Душа не дома. Спасибо за все, что сделала для меня Россия... Но приходит время, когда чувствуешь, что твое место уже не там", - написал Полунин в соцсетях.

После этих слов он уехал из страны. Сейчас путинист живет в Израиле, где, по собственным словам, чувствует себя "спокойнее".

Он даже называет себя "еврейским танцовщиком", сделал тату в виде Звезды Давида на виске и пытается получить израильский паспорт.

Сергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

Несмотря на смену локации, от пророссийских взглядов артист не отказался.

В соцсетях он продолжает называть себя "защитником русских, Путина и евреев", добавляя, что "любить Россию можно и издалека".