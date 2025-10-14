Что известно о Сергее Полунине - артисте балета из Херсона, которого Зеленский лишил гражданства

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда лиц, имеющих паспорта государства-агрессора. Сообщается, что среди них - одесский мэр Геннадий Труханов, бывший нардеп от ОПЗЖ Олег Царев и скандальный балетный танцовщик Сергей Полунин.
Что известно о Полунине и его пророссийских взглядах - рассказывает РБК-Украина.
Сергей Полунин родился в Херсоне, учился в Киевском хореографическом училище, а уже в 2003-м переехал в Лондон.
Там он стремительно покорил мировую сцену и стал самым молодым премьером Лондонского Королевского балета - настоящей легендой своего поколения.
Но мировая слава не удержала его от скандалов. После ухода из Королевского балета Полунин искал себя в разных странах - и, в конце концов, в 2017 году получил паспорт Сербии, а год спустя - гражданство России.
С тех пор он все больше ассоциировался не с искусством, а с политикой. Артист выступал в российских театрах, возглавил Севастопольский театр оперы и балета в оккупированном Крыму и открыто поддерживал путинский режим.
На груди Полунина - большая татуировка с лицом Путина. А в его публичных выступлениях - восхищение "сильным лидером" и фразы о "благодарности России".
Впрочем, в конце 2024 года в его ритме, кажется, что-то изменилось. Артист заявил, что "его время в России прошло" и что он "выполнил свою миссию".
"Душа не дома. Спасибо за все, что сделала для меня Россия... Но приходит время, когда чувствуешь, что твое место уже не там", - написал Полунин в соцсетях.
После этих слов он уехал из страны. Сейчас путинист живет в Израиле, где, по собственным словам, чувствует себя "спокойнее".
Он даже называет себя "еврейским танцовщиком", сделал тату в виде Звезды Давида на виске и пытается получить израильский паспорт.
Несмотря на смену локации, от пророссийских взглядов артист не отказался.
В соцсетях он продолжает называть себя "защитником русских, Путина и евреев", добавляя, что "любить Россию можно и издалека".
