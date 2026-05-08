Что надо "Шахтеру" для чемпионства и кто вылетит из УПЛ: расписание матчей и трансляций 27 тура

В пятницу, 8 мая, стартует 27-й тур украинской Премьер-лиги. Он может досрочно определить триумфатора и неудачников сезона.

Старт в Кривом Роге

В первый игровой день состоятся три поединка. Стартует тур матчем в Кривом Роге, где местный "Кривбасс" в 13:00 начнет встречу со львовскими "Карпатами". Затем, в 15:30 - "Колос" в Ковалевке сыграет с "Кудривкой". Завершится программа пятницы в 18:00 матчем "Полесье" - "Александрия" в Житомире.

Битва за медали в Черкассах

В субботу, 9 мая, первыми на поле выйдут львовский "Рух" и ровенский "Верес". В 13:00 они начнут поединок на "Арене Львов".

В 15:30 стартует мегабитва в Черкассах, где местный ЛНЗ пересечется со столичным "Динамо". Черкащане, которые в начале весенней части сезона мечтали о "золоте", сейчас могут потерять и серебряные награды. "Динамо" - все еще стремится зацепиться за "бронзу". Матч между соперниками чрезвычайно важен в плане распределения медалей.

Сразу две игры стартуют в 18:00, обе - в Киеве. Луганская "Заря" на стадионе имени Валерия Лобановского примет харьковский "Металлист 1925", а "Оболонь", на своей арене - "Эпицентр" из Каменец-Подольского.

"Золотой" матч во Львове

В воскресенье, 10 мая, запланирован лишь один матч. Но именно он может дать ответ на главный вопрос - кто станет чемпионом.

В 15:30 "Полтава" в роли хозяина сыграет против донецкого "Шахтера". Впрочем, поединок состоится не в Кропивницком, где полтавчане обычно принимают соперников, а на "Арене Львов", которая стала домашней для "горняков". Так договорились клубы.

Команда Арды Турана, в случае победы, официально оформит чемпионское звание. Судьбоносным может стать матч и для "Полтавы". Поражение будет означать ее вылет из УПЛ, если "Рух" наберет очки накануне. То же касается и "Александрии" - действующий пока что вице-чемпион страны по итогам тура может досрочно распрощаться с элитой.

Перечень матчей 27-го тура УПЛ:

Пятница, 8 мая

13:00. "Кривбасс" - "Карпаты"

15:30. "Колос" - "Кудривка"

18:00. "Полесье" - "Александрия"

Суббота, 9 мая

13:00. "Рух" - "Верес"

15:30. ЛНЗ - "Динамо"

18:00. "Заря" - "Металлист 1925"

18:00. "Оболонь" - "Эпицентр"

Воскресенье, 10 мая

15:30. "Полтава" - "Шахтер"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.