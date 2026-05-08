Що треба "Шахтарю" для чемпіонства та хто вилетить з УПЛ: розклад матчів і трансляцій 27 туру

12:12 08.05.2026 Пт
3 хв
Футбольний вікенд може закрити ключові питання в чемпіонаті України
aimg Андрій Костенко
Донецький клуб забере у "Динамо" титул чемпіона (фото: ФК "Шахтар")
У п'ятницю, 8 травня, стартує 27-й тур української Прем'єр-ліги. Він може достроково визначити тріумфатора та невдах сезону.

Розклад поєдинків та трансляцій підкаже РБК-Україна.

Старт у Кривому Розі

У перший ігровий день відбудуться три поєдинки. Стартує тур матчем у Кривому Розі, де місцевий "Кривбас" о 13:00 розпочне зустріч із львівськими "Карпатами". Потім, о 15:30 – "Колос" у Ковалівці зіграє з "Кудрівкою". Завершиться програма п'ятниці о 18:00 матчем "Полісся" – "Олександрія" у Житомирі.

Битва за медалі у Черкасах

У суботу, 9 травня, першими на поле вийдуть львівський "Рух" та рівненський "Верес". О 13:00 вони розпочнуть поєдинок на "Арені Львів".

О 15:30 стартує мегабитва у Черкасах, де місцевий ЛНЗ перетнеться зі столичним "Динамо". Черкащани, які на початку весняної частини сезону мріяли про "золото", зараз можуть втратити і срібні нагороди. "Динамо" – все ще прагне зачепитися за "бронзу". Матч між суперниками надзвичайно важливий у плані розподілу медалей.

Одразу дві гри стартують о 18:00, обидві – у Києві. Луганська "Зоря" на стадіоні імені Валерія Лобановського прийме харківський "Металіст 1925", а "Оболонь", на своїй арені – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського.

"Золотий" матч у Львові

У неділю, 10 травня, запланований лише один матч. Але саме він може дати відповідь на головне питання – хто стане чемпіоном.

О 15:30 "Полтава" у ролі господаря зіграє проти донецького "Шахтаря". Втім, поєдинок відбудеться не у Кропивницькому, де полтавці зазвичай приймають суперників, а на "Арені Львів", яка стала домашньою для "гірників". Так домовилися клуби.

Команда Арди Турана, у разі перемоги, офіційно оформить чемпіонське звання. Доленосним може стати матч і для "Полтави". Поразка означатиме її виліт з УПЛ, якщо "Рух" набере очки напередодні. Те ж стосується й "Олександрії" – чинний поки що віце-чемпіон країни за підсумками туру може достроково розпрощатися з елітою.

Перелік матчів 27-го туру УПЛ:

П'ятниця, 8 травня

  • 13:00. "Кривбас" – "Карпати"
  • 15:30. "Колос" – "Кудрівка"
  • 18:00. "Полісся" – "Олександрія"

Субота, 9 травня

  • 13:00. "Рух" – "Верес"
  • 15:30. ЛНЗ – "Динамо"
  • 18:00. "Зоря" – "Металіст 1925"
  • 18:00. "Оболонь" – "Епіцентр"

Неділя, 10 травня

  • 15:30. "Полтава" – "Шахтар"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

