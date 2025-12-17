"Что надо иметь в голове?": блогершу Вербу обвинили в пренебрежении к флагу Украины

В соцсетях вспыхнул громкий скандал с участием блогерши-миллионницы Юлии Вербы. Причиной стала публикация контента, в котором она использовала Государственный Флаг Украины в измененном виде, что вызвало волну возмущения среди украинцев.
Детали скандала узнайте в материале на РБК-Украина.
На снимках, ставших эпицентром скандала, Юлия Верба позирует на переднем плане в откровенном леопардовом наряде.
Позади нее на стене закреплен сине-желтый флаг Украины, однако не обычный - на полотнище напечатано фото самой блогерши.
На втором плане кадра присутствует блогер под ником smurfi.ik, одетый в женский образ, который визуально воспроизводит Вербу.
Именно он, по словам пользователей, и подарил блогерше этот флаг, который впоследствии стал реквизитом для фото- и видеосъемок.
Ключевая претензия пользователей заключается в том, что государственный символ использовали вне всякого смыслового контекста - как фон для "эстетики" и привлечения внимания в соцсетях.
В комментариях украинцы отмечают, что речь идет не о желании "захейтить" блогера, а о боли и злости из-за обесценивания символа, который для многих ассоциируется с жизнью, борьбой и жертвами войны.
Часть пользователей публично обратилась к Национальной полиции Украины, призывая дать правовую оценку действиям блогера и обращая внимание на возможные признаки надругательства над государственными символами.
После волны критики Юлия опубликовала серию сторис, в которых отреагировала на скандал.
Блогерша заявила, что не намеревалась оскорбить украинцев или унизить государственный символ.
По ее словам, она не могла представить, что использование такого флага может настолько задеть людей, и если бы знала о возможной реакции, такого контента не было бы.
"Я искренне извиняюсь. Я украинка. Люблю Украину. Никакого плохого посыла в этом видео не закладывалось", - написала девушка.
Инфлюенсер также подчеркнула, что считает некорректной коллективную травлю и пожелания смерти, которые, по ее словам, начала получать после публикации.
Она добавила, что "все ошибаются", и подобное могло произойти с любым.
Отдельно Верба отметила, что, по ее мнению, часть негативной реакции связана не с содержанием видео, а с неприятием ее внешности и стиля.
Она заявила, что стояла рядом с флагом своей страны, не унижая его, и сравнила измененный флаг с распечатанными аватарками, которые украинцы массово использовали в начале полномасштабной войны.
Вас может заинтересовать: