Еще один отечественный гимнаст сменил флаг: смотрите, как он выигрывал медаль для Украины

Решение принято в Лас-Вегасе

Официальное постановление о смене спортивного гражданства принял Исполнительный комитет FIG во время заседания, состоявшегося 9-10 марта в Лас-Вегасе.

Отныне молодой атлет будет представлять на международной арене Германию. Согласно правилам федерации, выйти на помост под немецким флагом Стельмах сможет только через год - в марте 2027-го.

Интересно, что Немецкий гимнастический союз начал готовить почву для перехода еще в конце 2025 года. Тогда украинца внесли в кадровый реестр Германии в статусе "перспективного атлета", что автоматически сделало его главным претендентом на место в основном составе немецкой сборной.

Опровержение, которое не оправдалось

После этого в Украине вокруг будущего Стельмаха разгорелся скандал. Но президент Федерации спортивной гимнастики Украины Стелла Захарова в комментарии "Суспільному Спорт" публично отрицала возможность перехода.

Она утверждала, что речь идет лишь о праве выступлений за рубежом в статусе местного атлета, а не о полной смене гражданства. Однако вердикт FIG окончательно подтвердил: Украина потеряла еще одного талантливого спортсмена.

Достижения Стельмаха в сборной Украины

Воспитанник запорожской школы гимнастики в составе сборной Украины был победителем юниорского чемпионата Европы-2020 в командном первенстве.

А в 2024-м выиграл командное многоборье уже на взрослом уровне. Тогда вместе с ним за сборную Украины выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов и Назар Чепурной.

В то же время после Олимпиады 2024 года Стельмах не представлял сборную Украины на международных стартах. Более чем на год он буквально исчез и до появления в немецком реестре о нем не было ничего слышно.

Как дома реагировали на "исчезновение"

В апреле прошлого года, накануне старта чемпионата Европы, главный тренер украинской команды Геннадий Сартинский так ответил на вопрос, куда исчез перспективный спортсмен.

"Радомир Стельмах? Нет, он не закончил карьеру, он только начинает. Насколько я понимаю, он тренируется где-то в Германии. Я пока ничего не слышал. Сейчас будет чемпионат Европы. Если кто-то что-то хочет, то раньше мы связывались, делали сборы совместные с тренером. Его [Стельмаха] тренера сейчас нет. Я думаю, он тренируется в Германии", - процитировал Сартинского Sport.ua.

Тенденция к бегству звезд

Стельмах стал уже вторым ведущим гимнастом, который покинул украинскую сборную за последние два года. Напомним, ранее гражданство сменил бронзовый призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун. Начиная с июля 2026 года он получит официальное право выступать за сборную Хорватии.