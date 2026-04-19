ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Шарлиз Терон вспомнила роковую ночь, когда ее мать застрелила отца: "Эти вещи накапливаются"

16:10 19.04.2026 Вс
3 мин
Актриса призналась, что годами скрывала правду о смерти отца
aimg Иванна Пашкевич
Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Голливудская актриса Шарлиз Терон вспомнила трагедию в семье, когда ее мать убила отца, спасая себя и детей от насилия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды The New York Times.

Знаменитость вспомнила, как жизнь в семье постепенно превращалась в постоянный страх.

По словам Терон, внешне такие истории часто сводят к одному эпизоду, хотя на самом деле все накапливается годами.

"Это так странно - все воспоминания остались. И дело не в том, что я не пытаюсь об этом думать, но если говорить так линейно, то становится почти понятнее, когда говоришь об этом таким образом", - вспомнила она.

Актриса объяснила, что насилие в семье не возникает внезапно, а усиливается со временем.

"Потому что люди склонны просто изолировать это и хотят говорить об одном. Но помогает объяснить, что эти вещи накапливаются, накапливаются, и нужны годы, чтобы все пошло так плохо, как это произошло в моем доме", - добавила Терон.

Она также подробно описала день, который стал роковым. По ее словам, тогда ее отец выпивал в доме своего брата, а затем вернулся домой в ярости.

"Он пробил стальную дверь, чтобы попасть внутрь, четко дав понять, что собирается нас убить", - рассказала Шарлиз.

Шарлиз Терон с мамой (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Терон рассказала, что дальше события развивались молниеносно. Ее отец направился к сейфу с оружием, а мать пыталась спасти себя и детей.

"Он подошел к сейфу, а моя мама открыла дверь, пока брат еще стоял там. Брат побежал по коридору, а она выстрелила одну пулю в коридор, которая семь раз рикошетила и постреляла ему в руку. Это вещи, которые невозможно объяснить. А потом она пошла за моим отцом, который в то время открывал сейф, чтобы достать больше оружия, и она выстрелила в него", - продолжила она.

Актриса призналась, что долгие годы жила с чувством стыда из-за случившегося.

В их общине все знали об алкоголизме ее отца, и из-за этого над ней насмехались в школе. Однако, по ее словам, никто не знал всей правды.

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Поэтому первые несколько лет, сколько могла, я рассказывала эту историю о том, что он погиб в автокатастрофе. Я не могла рассказать это своим школьным друзьям, но до тех пор, как я уехала из Южной Африки, я рассказывала именно эту историю. Потому что я просто не хотела сожалений. Мне было так неудобно", - поделилась актриса.

В 16 лет Шарлиз Терон уехала в Италию, где начала модельную карьеру.

В то же время она не скрывает, что для нее это было не только профессиональной возможностью, но и способом вырваться из той жизни.

"Это было замечательно, потому что это был побег. Единственное, что было трудно для меня, это оставить маму. Но именно она сказала: "Иди и создай себе жизнь. Сейчас здесь для тебя ничего нет", - вспомнила звезда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
