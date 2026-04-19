Шарлиз Терон вспомнила роковую ночь, когда ее мать застрелила отца: "Эти вещи накапливаются"

Голливудская актриса Шарлиз Терон вспомнила трагедию в семье, когда ее мать убила отца, спасая себя и детей от насилия.

Знаменитость вспомнила, как жизнь в семье постепенно превращалась в постоянный страх.

По словам Терон, внешне такие истории часто сводят к одному эпизоду, хотя на самом деле все накапливается годами.

"Это так странно - все воспоминания остались. И дело не в том, что я не пытаюсь об этом думать, но если говорить так линейно, то становится почти понятнее, когда говоришь об этом таким образом", - вспомнила она.

Актриса объяснила, что насилие в семье не возникает внезапно, а усиливается со временем.

"Потому что люди склонны просто изолировать это и хотят говорить об одном. Но помогает объяснить, что эти вещи накапливаются, накапливаются, и нужны годы, чтобы все пошло так плохо, как это произошло в моем доме", - добавила Терон.

Она также подробно описала день, который стал роковым. По ее словам, тогда ее отец выпивал в доме своего брата, а затем вернулся домой в ярости.

"Он пробил стальную дверь, чтобы попасть внутрь, четко дав понять, что собирается нас убить", - рассказала Шарлиз.

Шарлиз Терон с мамой (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Терон рассказала, что дальше события развивались молниеносно. Ее отец направился к сейфу с оружием, а мать пыталась спасти себя и детей.

"Он подошел к сейфу, а моя мама открыла дверь, пока брат еще стоял там. Брат побежал по коридору, а она выстрелила одну пулю в коридор, которая семь раз рикошетила и постреляла ему в руку. Это вещи, которые невозможно объяснить. А потом она пошла за моим отцом, который в то время открывал сейф, чтобы достать больше оружия, и она выстрелила в него", - продолжила она.

Актриса призналась, что долгие годы жила с чувством стыда из-за случившегося.

В их общине все знали об алкоголизме ее отца, и из-за этого над ней насмехались в школе. Однако, по ее словам, никто не знал всей правды.

"Поэтому первые несколько лет, сколько могла, я рассказывала эту историю о том, что он погиб в автокатастрофе. Я не могла рассказать это своим школьным друзьям, но до тех пор, как я уехала из Южной Африки, я рассказывала именно эту историю. Потому что я просто не хотела сожалений. Мне было так неудобно", - поделилась актриса.

В 16 лет Шарлиз Терон уехала в Италию, где начала модельную карьеру.

В то же время она не скрывает, что для нее это было не только профессиональной возможностью, но и способом вырваться из той жизни.

"Это было замечательно, потому что это был побег. Единственное, что было трудно для меня, это оставить маму. Но именно она сказала: "Иди и создай себе жизнь. Сейчас здесь для тебя ничего нет", - вспомнила звезда.