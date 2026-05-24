Безумная рубка у пирамид: яркий видеообзор лучших моментов мегафайта Усик - Верховен

Обнародованы официальные хайлайты суперконкурентного поединка в Гизе, где Александр Усик защищал свои пояса против легенды кикбоксинга Рико Верховена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.
Верховен сумел шокировать боксерское сообщество, навязав непобедимому украинцу колоссальное сопротивление. Нидерландский гигант действовал агрессивно, максимально эффективно используя свои габариты.
Более того, обнародованные позже судейские карты подтвердили - на момент остановки боя Усик не лидировал по очкам, и поединок уверенно катился к сенсационному фиаско украинца.
Однако чемпионский характер Александра перечеркнул планы претендента в 11-м раунде. Усик поймал соперника жесткой атакой и впервые в поединке отправил Верховена в тяжелый нокдаун. Нидерландец смог подняться, но украинец мгновенно бросился на штурм и устроил брутальное добивание, заставив рефери досрочно прекратить это затяжное избиение.
Усик сохранил идеальный рекорд на профессиональном ринге: 25 побед (16 нокаутом) в 25 поединках, в очередной раз защитив статус короля супертяжелого дивизиона.
Для 39-летнего украинского чемпиона этот поединок стал первым опытом встречи с представителем другого вида единоборств. Усик проводил добровольную защиту титула по версии WBC, а также рисковал своими поясами WBA и IBF.
Из-за того, что габаритный нидерландец не входил в официальные боксерские рейтинги, в случае победы он не смог бы забрать пояса WBA и IBF себе - они бы просто стали вакантными. Также на кону стоял эксклюзивный трофей от WBC - специальный пояс "Король Нила".
Также рекомендуем прочитать неожиданные факты о Рико Верховене, который ранее уже проигрывал украинскому бойцу.