"Шахтер" - почти чемпион, ЛНЗ потерял очки в третьем матче подряд: итоги "дня лидеров" в УПЛ

УПЛ, 25-й тур. Матчи 26 апреля

"Кривбасс" - "Динамо" - 5:6

Голы: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 74 - Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 88

ЛНЗ - "Металлист 1925" - 1:1

Голы: Рябов, 55 - Итодо, 70

"Кудривка" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Козак, 54 - Невертон, 18, Феррейра, 36, Бондаренко, 57

"Полесье" - "Оболонь" - 3:1

Голы: Сарапий, 18, 64, Гуцуляк, 77 (с пенальти) - Третьяков, 89 (с пенальти)

Удаление: Красничи ("Полесье"), 54 (вторая желтая)

ЛНЗ теряет шансы на "золото"

После голевого безумия в Кривом Роге в матче "Кривбасс" - "Динамо", несколько в тени оказалось противостояние в Черкассах, в котором недавний лидер ЛНЗ принимал харьковский "Металлист 1925".

Хозяева забили первыми, однако победу удержать не смогли. "Металлисты" сравняли счет в конце встречи. Более того, были активнее соперников в финальной фазе и даже могли выиграть. Подопечные Виталия Пономарева набирали 52 балла и на момент финального свистка арбитра уже отставали от донецкого "Шахтера" на 5 очков.

"Шахтер" и "Полесье": победы на классе

А после того как "горняки" без сверхусилий обыграли "Кудривку", отрыв лидеров от ближайшего преследователя увеличился уже до 8 пунктов.

Теперь на пятки черкащанам уже наступает житомирское "Полесье". Одолев в меньшинстве столичную "Оболонь", подопечные Руслана Ротаня сократили отставание от второго места до 3 пунктов.

Лидеры УПЛ после 25-ти туров:

"Шахтер" - 60 очков ЛНЗ - 52 "Полесье" - 49 "Динамо" - 47 "Металлист 1925" - 45

Главное в следующем туре

Следующий, 26-й тур пройдет 1-4 мая. В нем болельщиков ожидает не только "Классическое" противостояние "Динамо" - "Шахтер" (3 мая). В тот же день между собой сойдутся "Металлист 1925" и "Полесье".

Нелегко будет и ЛНЗ, ведь команду ждет матч во Львове - против "Карпат" (2 мая), которые демонстрируют очень уверенную игру в последних турах.