Сергей Танчинец показал, как выросла его дочь Анастасия: "Люблю тебя всем сердцем"

"Будь здорова, моя доченька! Наслаждайся жизнью, цени ее и бери от нее все, что делает тебя счастливой! Ты невероятная! И ты можешь все, потому что ты умная, сильная и чрезвычайно светлая! Люблю тебя всем сердцем. С Днем Рождения", - написал Сергей.

Дочь Сергея Танчинца (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакция фанов

Фаны активно отреагировали на публикацию музыканта.

В комментариях они поздравили Анастасию с 17-летием, пожелали ей счастья и отметили, что девушка выросла настоящей красавицей.

Неймовірна, хай Буде щасливою

Така красива і доросла вже. Мої вітання! Нехай в житті супроводжує вдача

Папина копія

Як швидко ростуть діти. Настуня така вже доросла

К слову, Анастасия родилась в браке Сергея Танчинца с Анной Стефанской.

Пара поженилась 30 сентября 2008 года. Кроме дочери, бывшие супруги воспитывают сына Лукьяна, который родился в 2018-м.

В 2023 году Танчинец развелся с матерью своих детей. В конце 2024 года музыкант сообщил, что находится в отношениях с пиарщицей Юлианой Корецкой, а уже в начале 2026-го они официально поженились.