Джошуа не оставил шансов Джейку Полу в супербое (видео)

В ночь на 20 декабря в Майами на арене "Касея-центр" бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и звездный боксер-инфлюенсер Джейк Пол вышли в ринг в одном из самых громких и ожидаемых боев года.
РБК-Украина рассказывает, кто победил и как прошел супербой.
Бой Джошуа - Пол проходил в формате восьмираундового противостояния в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).
Уже с первого раунда Энтони продемонстрировал существенное преимущество в классе, неоднократно точно попадая правой рукой. В течение следующих раундов британец полностью контролировал ход поединка благодаря технике и опыту.
В третьем и четвертом раундах инициатива оставалась за Джошуа. В конце четвертого Джейк Пол оказался на настиле ринга, однако рефери не зафиксировал нокдаун и ограничился устным замечанием.
Пятый раунд стал переломным, ведь Пол дважды побывал в полноценном нокдауне и с большим трудом выдержал серию ударов.
В шестом раунде Джошуа довел дело до завершения, отправив соперника в третий нокдаун и оформив победу нокаутом.
Таким образом, Энтони Джошуа одержал победу нокаутом в шестом раунде.
Отметим, что бой проходил без так называемых шоу-условий. То есть, это официальный бой в супертяжелом весе, а потому его результат пойдет в официальную статистику обоих боксеров.
Единственное дополнительное условие, которое было перед поединком, заключалось в том, что вес Джошуа не должен был превышать 111,13 кг. На взвешивании перед супербоем он показал 110,4 кг, что даже меньше, чем в первом поединке с Александром Усиком в 2021 году. Джейк Пол взвесил 98,25 кг.
История поединка Пола против Джошуа больше похожа на остросюжетный сценарий, чем на классическое боксерское планирование.
Изначально этот вечер в Майами должен был стать кульминацией совсем другого проекта - громкого мегафайта Пола с действующей звездой легких дивизионов Джервонтой "Танком" Дэвисом. 28-летний американец серьезно перестраивался под этот бой: жестко сгонял вес, работал в лагере с элитными спарринг-партнерами и привлекал к подготовке топовых боксеров, в частности Шакура Стивенсона.
Однако за месяц до даты все пошло наперекосяк. Бой был отменен из-за нового криминального скандала вокруг Дэвиса, который оказался под серьезным юридическим давлением после иска со стороны бывшей партнерши.
Для Джейка и его промоутерской компании Most Valuable Promotions, активно позиционирующей себя как этичный игрок рынка и инвестирующей, в частности, в женский бокс, участие в таком противостоянии стало принципиально невозможным. Пол публично дистанцировался от проекта, и слот главного боя вечера остался вакантным.
Именно в этот момент на горизонте появился вариант - Энтони Джошуа. Для британца этот бой идеально вписывался в логику перезагрузки карьеры после тяжелого нокаута от Даниэля Дюбуа и операции на локте. Ему был нужен бой без лишнего спортивного риска, но с максимальным резонансом и финансовой выгодой.
По словам промоутера Эдди Хирна, гонорар за поединок с Полом "в десятки раз" превышал любую альтернативу, которую команда Джошуа могла рассматривать на этом этапе.
В то же время бой в Майами имеет для Энтони и стратегическое значение. В лагере британца не скрывали, что этот выход в ринг является некой контрольной точкой перед главной целью - мегафайтом против Тайсона Фьюри в 2026 году.
В этом смысле поединок Джошуа с Полом стал уникальным компромиссом, где сошлись прагматизм одного и амбиции другого, превратив случайную замену соперника в одно из самых обсуждаемых событий года в боксе.
Подавляющее большинство легенд и действующих звезд бокса перед боем отдали предпочтение Энтони Джошуа, прогнозируя кое-где быструю победу британца.
Александр Усик, Леннокс Льюис, Фрэнсис Нганну, Дерек Чисора и промоутер Эдди Хирн были единодушны: разница в уровне должна стать решающей, а самый вероятный сценарий - нокаут в пользу Эй Джея.
В то же время отдельные звездные специалисты отмечали опасность Пола. Например, Майк Тайсон отметил его ударную мощь, а Конор Макгрегор - смелость вообще согласиться на такой вызов.
Неожиданным выглядел прогноз Тайсона Фьюри, который поставил на победу Пола по очкам, тогда как Деонтей Уайлдер вообще усомнился в спортивной чистоте поединка.
Главной особенностью этого мегафайта было то, что его трансляция состоялась исключительно на стриминговом сервисе Netflix. Это продолжает стратегию платформы по выходу на рынок прямых спортивных эфиров после успешного опыта с поединком Пол - Тайсон.
Трансляция была доступна в более 190 странах мира, а комментирование осуществлялось на многих языках.
Ожидается, что благодаря огромной базе подписчиков Netflix, этот бой может побить рекорды по количеству одновременных просмотров в прямом эфире.
