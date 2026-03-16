"Усика уже били": Верховен заявил о слабых местах украинца и раскрыл дерзкий план на бой

17:26 16.03.2026 Пн
2 мин
Знаменитый нидерландец не собирается полагаться на счастливый случай в поединке
aimg Андрей Костенко
"Усика уже били": Верховен заявил о слабых местах украинца и раскрыл дерзкий план на бой Рико Верховен (фото: instagram.com/ricoverhoeven)

Легенда мирового кикбоксинга Рико Верховен поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Несмотря на статус очевидного аутсайдера, нидерландец уверен в своих силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Читайте также: Три года - три боя: Усик рассекретил планы до завершения карьеры

Статус аутсайдера как преимущество

Бой Усик - Верховен запланирован на 23 мая в Египте. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

Для Рико этот поединок является шансом всей жизни, и статус "темной лошадки" его совсем не смущает, а наоборот - добавляет мотивации.

"Мне это нравится. Что это значит? Это огромная возможность для меня. Весь мир будет у моих ног", - заявил Верховен.

План на 12 раундов

Кикбоксер трезво оценивает мощь украинца и его способность держать удар. Нидерландец вспомнил поединки Усика против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, отметив, что даже самые мощные панчеры мира не смогли сломать Александра.

"Его уже били и потрясали. По нему попадал Джошуа - один из самых мощных панчеров в боксе. Попадал Фьюри. Я не думаю, что нокаутировать его будет легко. Я, конечно, попробую, но считаю, что лучшая победа, которую я могу одержать - это выиграть по итогам 12 раундов единогласным решением", - отметил боец.

Постер боя Усика и Верховена (фото: instagram.com/usykaa)

Без случайностей

Рико подчеркнул, что хочет доказать свое превосходство на дистанции, чтобы у Усика не было оправданий о "случайном лаки-панче".

"Я хочу, чтобы после 12 раундов Усик сказал: "Я сделал все, что мог, но это не сработало". Это не должен быть просто случайный удар. Мы оставим в ринге абсолютно все", - резюмировал Верховен.

Кто такой Рико Верховен

36-летний нидерландский кикбоксер супертяжелого веса, один из самых известных и успешных бойцов промоушна Glory.

В кикбоксинге выступал в ведущих мировых организациях: K-1, It's Showtime, Superkombat и Glory. В его активе 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений.

В Glory достиг наибольших успехов. В 2014 году Верховен завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе и впоследствии многократно его защищал. Нидерландец более десятилетия считается лицом дивизиона и одним из самых стабильных чемпионов.

Кроме кикбоксинга, пробовал силы и в других видах единоборств. В 2015 году победно дебютировал в ММА. Также провел один бой в профи-боксе, нокаутировав малоизвестного венгра Яноша Финферу.

Ранее Усик показал того, кто помогает ему готовиться к бою с Верховеном.

