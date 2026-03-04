Сенсация в Черкассах: перволиговая "Буковина" выбила ЛНЗ из Кубка Украины (видео)

Кубок Украины, 1/4 финала

ЛНЗ - "Буковина" - 0:0, по пенальти - 4:5

Битва зимних чемпионов

Во втором четвертьфинале Кубка Украины-2025/26 сошлись два зимних чемпиона: черкасский ЛНЗ, который возглавлял таблицу Премьер-лиги, и черновицкая "Буковина" - лидер Первой лиги.

Несмотря на статус фаворита и доминирование в основное время, хозяева поля не смогли реализовать свое преимущество, что привело к футбольной лотерее и громкому вылету элитного клуба.

Доминирование ЛНЗ в основное время

Первая половина встречи прошла в вязкой борьбе с минимальным количеством моментов. Ближайшим к успеху был футболист хозяев Егор Твердохлиб, который на 40-й минуте замыкал подачу Дениса Кузыка, но пробил мимо ворот. После перерыва ЛНЗ окончательно захватил инициативу, практически не выпуская гостей из собственной штрафной площади.

Голкипер "Буковины" Герман Пеньков стал главным героем основного времени, парировав опасные выпады Твердохлиба и Ассинора. В конце концов, за 90 минут игры команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, переведя выяснение отношений в серию 11-метровых.

Драма серии пенальти

Серия послематчевых ударов выдалась не менее напряженной, чем сама игра. ЛНЗ первым оказался в роли догоняющего после промаха Марка Ассинора. Однако вратарь черкасчан Алексей Паламарчук вернул команду в игру, отразив удар Максима Войтыховского, который мог выводить "Буковину" в полуфинал досрочно.

Судьбу путевки в следующий раунд решили первые удары "на вылет". Черновчанин Родион Плакса уверенно реализовал свой шанс, тогда как защитник ЛНЗ Олег Горин не смог переиграть Пенькова - вратарь отразил удар и зафиксировал окончательный счет серии 4:5.

Когда следующие матчи

"Буковина" стала второй командой, пробившейся в 1/2 финала. Накануне первую путевку получило киевское "Динамо", которое обыграло "Ингулец" (2:0).

Остальные участники полуфиналов определятся позже: