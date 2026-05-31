Семен Горов высказался о Повалий и Лорак, которые выбрали Россию: "Пытался найти оправдание"

Горов рассказал, что лично знал Таисию Повалий и сотрудничал с ней.

По словам режиссера, еще раньше артистка открыто демонстрировала свои политические симпатии и поддерживала Виктора Януковича.

При этом он отметил, что тогда это можно было воспринимать как часть политических взглядов человека.

Однако после начала войны, по мнению Горова, ситуация изменилась кардинально.

"Знаете, я не люблю кого-то осуждать, но некоторые вещи мне трудно понять. Таисию Повалий я действительно знал лично, работал с ней. Она и тогда не скрывала своих политических взглядов - была доверенным лицом Януковича, поддерживала его. Но тогда это все же воспринималось как часть демократии: человек имеет право на свои убеждения", - сказал Горов.

"Но когда после всего, что произошло, ты начинаешь говорить вещи против собственной страны, против людей, которые здесь живут и гибнут, - этого не могу понять. Пытался как-то для себя объяснить, найти оправдание, но не смог. Смотрел какое-то ее интервью недавно, знаете, если она уже пошла на то, чтобы порвать с сыном... Даже не знаю, как охарактеризовать: это уже какое-то манкуртство", - добавил он.

Также режиссер высказался об Ани Лорак.

Семен не стал детально разбирать ее поведение, однако предположил, что в таких случаях речь может идти о сочетании денег, успеха, жизни в другой реальности и нежелании задавать себе сложные моральные вопросы.

"Честно говоря, не очень хочу погружаться в эту тему и анализировать их психологию. Мне кажется, там все вместе: успех, деньги, жизнь в другой реальности и нежелание задавать себе болезненные вопросы. Потому что если начнешь честно отвечать на них - придется переживать, сочувствовать, ломать свой комфортный мир...", - поделился мнением режиссер.

"В психологии это называется "когнитивный диссонанс", оттуда это: "не все так однозначно", "я вне политики", "от меня ничего не зависит". Я не психолог и не судья. К сожалению, так было во все времена: во время больших потрясений всегда находятся люди, которые переходят на другую сторону", - отметил Горов.

Напомним, Таисия Повалий после начала полномасштабного вторжения не осудила российскую агрессию и продолжила жить и работать в РФ.

Недавно Винницкий городской суд заочно назначил бывшей народной артистке Украины и экс-нардепу от запрещенной "Партии регионов" 12 лет заключения.

Также ей запретили занимать определенные должности в течение 15 лет и постановили конфисковать все имущество в пользу государства.

По данным следствия, после Революции достоинства Повалий переехала в Россию, где системно поддерживала страну-агрессора.

Она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала войну против Украины и распространяла антиукраинские тезисы.

Также известно, что в 2023 году артистка получила гражданство РФ. В России она продолжила концертную деятельность, появлялась на мероприятиях в поддержку так называемой "СВО" и давала комментарии российским пропагандистским медиа.

Кроме того, в 2024 году ВАКС принял решение о взыскании активов Повалий в доход государства.

Речь шла о земельных участках и недвижимости в Киевской области, транспорте, оружии, а также имущественных правах на девять музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально перешли государству Украина.

Ани Лорак после начала полномасштабной войны также фактически исчезла из украинского шоу-бизнеса.

Певица продолжает жить и работать в России, из-за чего регулярно попадает под критику украинцев.

При этом в разговорах с российскими СМИ Лорак неоднократно заявляла, что в Украине якобы сталкивалась с "давлением" и "травлей", которые, по ее словам, мешали ей строить карьеру.

Среди тех, кого артистка упоминала в этом контексте, была и Тина Кароль.