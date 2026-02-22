Рудинский сделал признание о личной мечте: "Я бы хотел еще одного ребенка, но..."

О чем мечтает актер

Рудинский упомянул о желании, которое держит в себе уже не первый год. Это возможность вырваться с семьей хотя бы в короткое путешествие. Говорит, что мечтает о море и простом семейном отдыхе, которого давно не было.

"Первая мечта - мир. Вторая - просто улететь из нашего Борисполя с семьей куда-то в Италию, на Сардинию, давно там мечтал побывать. И сын никогда не был за границей на море", - признался Александр.

Актер также говорит, что хочет развиваться в международной сфере и надеется реализовать это направление в ближайшие годы.

Отдельно он затронул и личную тему, признавшись, что мечтает о еще одном ребенке. В то же время Рудинский признал, что этот вопрос пока не окончательный.

Александр Рудинский с семьей (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"В профессии хочу, чтобы мой акцент на международную деятельность стал реальностью. И... Я бы хотел еще одного ребенка. Маша, правда, пока не очень за эту идею, говорит, что мне как мужчине легче об этом думать (смеется). Но посмотрим. Сначала надо, чтобы взрывы прекратились", - пояснил он.

А еще Рудинский рассказал о своем сыне Петрике, которому уже пять с половиной. Александр может представить, что мальчик станет актером.

"Он ходил на футбол где-то полтора месяца, но потом бросил. Сам озвучил, что ему не очень интересно. Плюс я тогда уехал на съемки на месяц, а он без меня вообще не хотел ходить. Сейчас "прощупываем" куда пойти дальше. Он уже начал писать! Написал первые три слова: "папа", "Мария" и "Петр". На холодильнике у него магниты, весь алфавит", - рассказал актер.

"Он смотрит на буквы, запоминает, как они пишутся, и составляет слова. А насчет будущего... Я бы не был против, если бы он стал актером. Жене эта идея не очень нравится, а мне наоборот. Я бы следил за его обучением, помогал бы, если бы он сам выбрал этот путь естественно", - добавил он.