Рудинский - о воспитании сына и запретах: "Делает замечания, если где-то услышит русский"

Воскресенье 22 февраля 2026 14:39
Рудинский - о воспитании сына и запретах: "Делает замечания, если где-то услышит русский" Александр Рудинский с сыном (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)
Автор: Иванна Пашкевич, Полина Иваненко

Украинский актер Александр Рудинский рассказал, как воспитывает своего 5-летнего сына Петю и какие правила действуют в их семье. По словам артиста, есть один жесткий запрет, который в доме соблюдается без исключений, и сам мальчик реагирует на него очень серьезно.

Об этом Рудинский сказал в интервью РБК-Украина.

Как актер воспитывает сына

По словам Александра, в их семье нет жестких правил по воспитанию, но есть принцип, которого придерживаются все - полный отказ от русскоязычного контента. Петя настолько усвоил эту норму, что обращает внимание на язык самостоятельно.

"Жесткий запрет только на русскоязычный контент. Он сам делает замечания, если где-то услышит русский. Может в магазине подойти к людям и просто констатировать: "Это на русском". Людям становится неудобно", - рассказал Рудинский.

Актер добавил, что не запрещает сыну пользоваться техникой, но внимательно следит, какие последствия может иметь тот или иной контент.

Рудинский - о воспитании сына и запретах: &quot;Делает замечания, если где-то услышит русский&quot;Александр Рудинский с сыном (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"Относительно гаджетов, я не ограничиваю жестко, он должен привыкать к технике, это его будущее. Но слежу за влиянием. Например, как-то он играл в завоевательную игру и стал от нее суперзависимым, мы попросили ее удалить. Теперь он ведет себя совсем иначе", - поделился актер.

Как семья переживает взрывы и блэкауты

Рудинский также рассказал, как его семья реагирует на тревоги и ночные удары. Говорит, что сын спит спокойно, а сам он за последние годы научился не просыпаться от каждого звука.

"Абсолютно нормально, даже не просыпается, спит крепко. А вот жена вообще не может спать во время тревог. Я же последние два года научился: почувствовал взрыв, понял, что работал допоздна, и просто должен спать дальше, потому что рано вставать", - пояснил актер.

По его словам, семья живет в Борисполе, и когда ракеты или дроны направлены в их сторону, они спускаются на первый этаж.

"Там как-то спокойнее. Блэкауты тоже "ловим", как и все. Периодически нет света, но мы купили себе генераторы. Надо жить, надо выживать, ребенку надо готовить еду. Это наши реалии", - добавил Рудинский.

