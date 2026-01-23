Рудинский об отсутствии украинских фильмов на "Оскаре-2026": "Случайность ли это?"

Что сказал Рудинский о номинации на "Оскар-2026"

Он выразил разочарование из-за того, что в финальный список претендентов на премию не попали украинские фильмы или ленты об Украине. Зато там отметили "хороших россиян".

"Иногда наши мечты могут не осуществляться. Случайность ли это, что ни один из трех фильмов о войне в Украине не получил номинацию? Не знаю. Но это наша реальность", - отметил актер.

"Реальность, в которой история о школьном учителе из Челябинской области, есть в номинации. А "2000 тысячи метров до Андреевки" - нет. Отчаяние. Не пойму этого до конца своей жизни. Но я свое слово еще скажу. Обещаю", - добавил он.

В заметке он опубликовал кадры из британского фильма "Камень, бумага, ножницы", в котором сыграл главную роль. Лента выиграла BAFTA в феврале 2025 года, но не попала в категорию "Лучший международный игровой фильм".

Как отреагировали в сети

Коллеги и поклонники поддержали актера и выразили надежду на новые достижения в мире кино, которые помогут рассказать миру об Украине.

"Почему-то верится, что именно ты еще им всем покажешь", - написала Наталка Денисенко.

"Все будет", - поддержала Рамина.

"Все будет, Санька! Верю в тебя!" - заметил Андрей Бедняков.

"Твой Оскар впереди. Это даже не обсуждается", - поддержала Анастасия Пустовит.

"Мир не справедлив порой. Но мечта осуществится, просто немного позже", - добавила alyona alyona.

Рудинского поддержали коллеги (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Что известно о номинациях на "Оскар"

Напомним, накануне объявили полный список претендентов на главную премию в индустрии кино, а сама церемония вручения состоится 15 марта 2026 года. Как известно, на "Оскар" от Украины также претендовали две ленты - документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова и короткометражная анимация "Я померла в Ірпені".

Зато среди номинантов в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" оказалась работа "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита, который в 2016 году получал награду из рук Путина, а также молчит о войне.

Кроме того, в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" представлена лента "Мистер Никто против Путина" режиссеров Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна. Это фильм об учителе из Челябинской области, который на фоне российского вторжения в Украину замечает влияние пропаганды и милитаризации общества в местной школе.

Также за статуэтку будет соревноваться документальная картина "Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud" об американском журналисте, который погиб в 2022 году в Ирпене во время российского обстрела.