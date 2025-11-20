RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Понял, что я другая": Яна из "Холостяка" ответила, почему Цымбалюк внезапно с ней попрощался

Яна Андриенко (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Учительница Яна Андриенко, которая не получила розу от Тараса Цымбалюка в последнем выпуске "Холостяка", искренне высказалась о своем "вылете". По мнению девушки, актер попрощался с ней не просто так.

Об этом Яна рассказала в интервью РБК-Украина.

Почему Цымбалюк попрощался с Андриенко

"По моему мнению, Тарас понимал, что я другая, и на меня нужно потратить больше ресурса и энергии. В условиях проекта и с учетом такого количества девушек - это, априори, невозможно. Поэтому ему было легче отпустить меня. Я думаю, мы однозначно смогли узнавать друг о друге больше интересного, но произошло так, как произошло", - пояснила Яна.

Также она призналась, что не сразу поняла, что уходит из проекта. Просто во время Церемонии роз начался ливень, а потому времени на разговоры и объяснения не было.

Яна и Тарас (фото: пресс-служба)

"Был очень сильный дождь и я не слышала, что говорил Тарас. Единственная фразу, которую услышала: "Яночка, это ты". Удивление было, поскольку сначала промелькнула мысль, что первая роза Церемонии моя, но дальше пришло осознание, что это не первая роза, а ее отсутствие", - рассказала учительница.

Кроме этого, Яна понимала, что может не получить розу. Она чувствовала, что что-то уже пошло не так.

"Да, я предчувствовала такой ход событий. У меня было много смешанных мыслей, становилось сложно морально. Когда мы плели венки, я уже не имела желания говорить, была безынициативной и замкнутой", - сказала она.

Кто остался на "Холостяке"

Напомним, в новом выпуске реалити мы увидим 11 участниц. Это:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Ольга Дзундза.

