Мбаппе в свой день рождения повторил исторический рекорд Роналду (видео)

Воскресенье 21 декабря 2025 12:33
Мбаппе в свой день рождения повторил исторический рекорд Роналду (видео) Фото: Килиан Мбаппе сделал себе роскошный подарок (x.com/realmadriden)
Автор: Андрей Костенко

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сделал себе роскошный подарок на 27-летие. В свой день рождения он повторил рекорд легендарного Криштиану Роналду по количеству голов за календарный год в футболке "сливочных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х мадридского клуба.

Пенальти на финише и рекордный гол

20 декабря, в матче 17-го тура Ла Лиги против "Севильи" француз отличился на 86-й минуте, реализовав пенальти и установив окончательный счет поединка - 2:0.

Этот мяч стал 59-м для Мбаппе в 2025 году за "Реал". Таким образом он повторил достижение Криштиану Роналду, который в 2013 году также забил 59 голов за мадридский клуб в течение календарного года.

Мбаппе в свой день рождения повторил исторический рекорд Роналду (видео)

Празднование в стиле легенды

Забив рекордный гол, именинник отпраздновал его в знаменитом стиле Роналду. А затем обратился к легенде в послематчевом комментарии.

"Особенный день, потому что это мой день рождения. Я всегда мечтал сыграть профессиональный матч в этот день, а тем более - в команде моей мечты. Целью было завершить год победой.

В первый год в "Реале" повторить рекорд Криштиану, моего кумира и лучшего игрока клуба в истории - это невероятно. Мое празднование сегодня - для него, я хотел сделать жест в его адрес. У нас отличные отношения, он мой настоящий друг. Передаю ему поздравления, а также всем болельщикам "Реала" - счастливого Рождества и Нового года", - сказал Мбаппе.

Мбаппе в свой день рождения повторил исторический рекорд Роналду (видео)

Символическое празднование от Мбаппе (фото: x.com/realmadriden)

Превзойти Криштиану не получится

Несмотря на невероятную результативность, превзойти рекорд Роналду Мбаппе уже не сможет. Матч с "Севильей" стал последним для "Реала" в 2025 году, поэтому француз завершил год наравне с легендой клуба.

Отметим, что Роналду, который провел в "Реале" девять сезонов (2009-2018), пять раз забивал более полусотни голов за год.

Больше всего голов за календарный год в составе "Реала":

  • Криштиану Роналду, 2013 - 59 голов
  • Килиан Мбаппе, 2025 - 59
  • Криштиану Роналду, 2012 - 58
  • Криштиану Роналду, 2014 - 56
  • Криштиану Роналду, 2015 - 54
  • Криштиану Роналду, 2011 - 53

Что дальше для "Реала"

Следующий поединок "сливочные" проведут уже в следующем году - 4 января они на своем поле примут "Бетис".

После победы над "Севильей" команда Хаби Алонсо с 42 очками сохраняет второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидера - "Барселоны", которая имеет матч в запасе, сократилось до одного очка.

Ранее мы рассказали, как Андрей Лунин вывел "Реал" на игру с капитанской повязкой.

Также узнайте всех триумфаторов премии The Best FIFA Football по итогам 2025 года.

