ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кузнецова неожиданно встала на защиту Каменских: "Не считаю позорными"

Понедельник 10 ноября 2025 17:38
UA EN RU
Кузнецова неожиданно встала на защиту Каменских: "Не считаю позорными" Екатерина Кузнецова и Настя Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Екатерина Кузнецова высказалась о певице Насте Каменских. Она внезапно поддержала артистку на фоне языковых скандалов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Кузнецовой.

Что написала актриса

Так, Екатерина решила пообщаться с фанами. Один из них попросил, чтобы актриса высказалась о заявлениях певицы.

"Скажите свое мнение о Насте Каменских, а именно ее высказывания в Чикаго", - говорилось в вопросе.

В ответ Кузнецова заявила, что не осуждает Каменских.

"Я люблю Настю Каменских. И не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и
позорными", - утверждает Екатерина.

Кузнецова неожиданно встала на защиту Каменских: &quot;Не считаю позорными&quot;Кузнецова высказалась о Каменских (скриншот)

Что говорила Каменских

Напомним, в августе своего года во время тура в США певица "отличилась" дважды. Сначала Каменских возмутила исполнением старых песен на русском.

А потом артистка выдала заявление, которое возмутило ее фанов. Каменских заговорила об "одном языке" и сделала это на русском.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - сказала она.

Слова Насти быстро спровоцировали скандал. И уже потом стало известно, что известный ювелирный бренд распрощался с Каменских, хотя она была его амбассадором много лет. Это произошло именно на фоне провокационных заявлений певицы.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа