Кузнецова неожиданно встала на защиту Каменских: "Не считаю позорными"
Актриса Екатерина Кузнецова высказалась о певице Насте Каменских. Она внезапно поддержала артистку на фоне языковых скандалов.
Что написала актриса
Так, Екатерина решила пообщаться с фанами. Один из них попросил, чтобы актриса высказалась о заявлениях певицы.
"Скажите свое мнение о Насте Каменских, а именно ее высказывания в Чикаго", - говорилось в вопросе.
В ответ Кузнецова заявила, что не осуждает Каменских.
"Я люблю Настю Каменских. И не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и
позорными", - утверждает Екатерина.
Что говорила Каменских
Напомним, в августе своего года во время тура в США певица "отличилась" дважды. Сначала Каменских возмутила исполнением старых песен на русском.
А потом артистка выдала заявление, которое возмутило ее фанов. Каменских заговорила об "одном языке" и сделала это на русском.
"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - сказала она.
August 28, 2025
Слова Насти быстро спровоцировали скандал. И уже потом стало известно, что известный ювелирный бренд распрощался с Каменских, хотя она была его амбассадором много лет. Это произошло именно на фоне провокационных заявлений певицы.
