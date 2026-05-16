Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Финал "Евровидения": где смотреть, порядок выступлений и как голосовать

14:40 16.05.2026 Сб
3 мин
Последний этап конкурса собрал 25 участников, которые поразят яркими песнями
aimg Сюзанна Аль Мариди
Финал "Евровидения" - где смотреть онлайн и кто будет выступать (фото: Getty Images)
Уже 16 мая состоится гранд-финал "Евровидения-2026", в котором представители 25 стран будут бороться за победу и право провести следующий конкурс у себя дома. Украину в этом году представляет LELÉKA с песней "Ridnym" - она выйдет на сцену под номером 7.

Где смотреть финал и когда выступит Украина, узнайте в материале РБК-Украина.

Где смотреть финал "Евровидения-2026"

Прямая трансляция последнего этапа конкурса стартует 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Перед началом шоу зрителей ждет специальное предшоу, которое начнется в 21:30.

Следить за конкурсом можно на нескольких платформах:

Кроме того, на YouTube-канале"Евровидение Украина" зрители компанию Тимуру Мирошниченко составит alyona alyona.

Как голосовать в финале "Евровидения-2026"

Голосуют все страны-участницы конкурса, в том числе и те, которые не попали в финал. Каждый зритель может отдать до 10 голосов, однако поддержать представителя своей страны нельзя.

Отдать голос за своих фаворитов смогут зрители из стран, которые не участвуют в "Евровидении". Для них работает отдельное голосование в категории "Остальной мир" на платформе esc.vote. Оно продолжается перед финалом и продолжится после начала первого выступления.

Украинцы могут проголосовать за своего фаворита через SMS-сообщение на номер 7576 или онлайн на сайте esc.vote. Если вы находитесь за границей, то имеете возможность поддержать представительницу страны.

Оценивать участников будут не только зрители, но и жюри. Объявит баллы от Украины в нынешнем финале Даниил Лещинский из группы Ziferblat.

Порядок выступлений и песни финалистов

1. Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"


2. Германия: Sarah Engels "Fire"


3. Израиль: Noam Bettan "Michelle"


4. Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice"


5. Албания: Alis "Nân"


6. Греция: Akylas "Ferto"


7. Украина: LELÉKA "Ridnym"


8. Австралия: Дельта Гудрем "Затмение"


9. Сербия: LAVINA "Kraj Mene"


10. Мальта: AIDAN "Bella"


11. Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS"


12. Болгария: DARA "Bangaranga"


13. Хорватия: LELEK "Andromeda"


14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"


15. Франция: Monroe "Regarde!"


16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"


17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"


18. Польша: ALICJA "Pray"


19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"


20. Швеция: FELICIA "My System"


21. Кипр: Antigoni "JALLA"


22. Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"


23. Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA"


24. Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"


25. Австрия: COSMÓ "Tanzschein"

