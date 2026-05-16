Финал "Евровидения": где смотреть, порядок выступлений и как голосовать
Уже 16 мая состоится гранд-финал "Евровидения-2026", в котором представители 25 стран будут бороться за победу и право провести следующий конкурс у себя дома. Украину в этом году представляет LELÉKA с песней "Ridnym" - она выйдет на сцену под номером 7.
Где смотреть финал "Евровидения-2026"
Прямая трансляция последнего этапа конкурса стартует 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Перед началом шоу зрителей ждет специальное предшоу, которое начнется в 21:30.
Следить за конкурсом можно на нескольких платформах:
- на сайте"Суспільне Євробачення"
- в эфире и на сайте"Суспільне Культура"
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest
- на"Радио Проминь"
Кроме того, на YouTube-канале"Евровидение Украина" зрители компанию Тимуру Мирошниченко составит alyona alyona.
Как голосовать в финале "Евровидения-2026"
Голосуют все страны-участницы конкурса, в том числе и те, которые не попали в финал. Каждый зритель может отдать до 10 голосов, однако поддержать представителя своей страны нельзя.
Отдать голос за своих фаворитов смогут зрители из стран, которые не участвуют в "Евровидении". Для них работает отдельное голосование в категории "Остальной мир" на платформе esc.vote. Оно продолжается перед финалом и продолжится после начала первого выступления.
Украинцы могут проголосовать за своего фаворита через SMS-сообщение на номер 7576 или онлайн на сайте esc.vote. Если вы находитесь за границей, то имеете возможность поддержать представительницу страны.
Оценивать участников будут не только зрители, но и жюри. Объявит баллы от Украины в нынешнем финале Даниил Лещинский из группы Ziferblat.
Порядок выступлений и песни финалистов
1. Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
2. Германия: Sarah Engels "Fire"
3. Израиль: Noam Bettan "Michelle"
4. Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice"
5. Албания: Alis "Nân"
6. Греция: Akylas "Ferto"
7. Украина: LELÉKA "Ridnym"
8. Австралия: Дельта Гудрем "Затмение"
9. Сербия: LAVINA "Kraj Mene"
10. Мальта: AIDAN "Bella"
11. Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS"
12. Болгария: DARA "Bangaranga"
13. Хорватия: LELEK "Andromeda"
14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
15. Франция: Monroe "Regarde!"
16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
18. Польша: ALICJA "Pray"
19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
20. Швеция: FELICIA "My System"
21. Кипр: Antigoni "JALLA"
22. Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
23. Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA"
24. Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
25. Австрия: COSMÓ "Tanzschein"