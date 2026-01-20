В семье популярной украинской актрисы случилось горе: "Я полностью осиротела"

20 января артистка сообщила, что накануне вместе с самыми близкими людьми провела родную в последний путь.

В своем фотоблоге Леся призналась, что сейчас ей больно как никогда, ведь трагедия оставила глубокую пустоту.

В то же время актриса отметила: поддержка родных и неравнодушных людей помогает ей держаться в этот чрезвычайно сложный период.

"Вчера попрощались... Теперь навсегда в сердце... Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. От этого мне стало еще холоднее и темнее, одиноче. Я это горе сильно переживаю. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она, как крылья - не дает упасть. И моя прекрасная семья, которая окружила меня вниманием и любовью. Спасибо, дорогие, что вы есть. Моя страшная печаль от этого становится светлее", - растрогала актриса.

Леся также выразила благодарность всем, кто поддержал ее словами и вниманием, признавшись, что именно это сейчас дает силы не сломаться и находить свет даже в самые темные моменты.