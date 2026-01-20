UA

У родині популярної української акторки сталося горе: "Я повністю осиротіла"

Леся Самаєва (фото: instagram.com/lesia_samaieva)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка фільму "Скажене весілля" Леся Самаєва поділилася трагічною новиною: у неї померла мама.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

20 січня артистка повідомила, що напередодні разом із найближчими людьми провела найріднішу в останню путь.

У своєму фотоблозі Леся зізналася, що зараз їй боляче як ніколи, адже трагедія залишила глибоку порожнечу.

Водночас акторка зазначила: підтримка рідних і небайдужих людей допомагає їй триматися в цей надзвичайно складний період.

"Вчора попрощалися… Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила - не дає упасти. І моя прекрасна родина, яка оточила мене увагою та любов’ю. Дякую дорогі, що ви є. Моя страшна печаль від цього стає світлішою", - зворушила акторка.

 

Леся також висловила вдячність усім, хто підтримав її словами й увагою, зізнавшись, що саме це зараз дає сили не зламатися і знаходити світло навіть у найтемніші моменти.

