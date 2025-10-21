Делал шахматы ближе. Американский гроссмейстер украинского происхождения внезапно умер в 29 лет

Первые шаги в шахматах

Народицкий родился 9 ноября 1995 года в Сан-Матео, штат Калифорния, в семье эмигрантов из бывшего СССР. Его отец Владимир был математиком из Украины, а мать Лена - пианисткой из Азербайджана.

Играть в шахматы Даниэль научился в шесть лет от старшего брата Алана. Уже в девять он возглавил рейтинг США в своей возрастной категории, а в 11 стал чемпионом мира среди юношей до 12 лет.

В 18 лет Народицкий получил звание гроссмейстера, а позже окончил Стэнфордский университет по специальности "история".

Достижения и победы

Народицкий входил в топ-200 классических шахматистов мира, а в быстрых шахматах занимал место в топ-25.

В августе 2025 года он выиграл чемпионат США по блицу, показав идеальный результат - 14:0.

Его самая известная победа - над вторым номером мирового рейтинга Фабиано Каруаной на чемпионате США 2021 года.

Сделал шахматы ближе

Кроме выступлений на турнирах, Народицкий стал настоящей легендой интернета. Под ником Danya он собирал сотни тысяч зрителей на Twitch и YouTube, объясняя ход игры с юмором, простотой и увлечением.

Его каналы имели более 800 тысяч подписчиков, а сам он стал одним из самых известных представителей "новой волны" популяризаторов шахмат.

"Он мог объяснить игру даже муравьям", - вспоминал международный мастер Леви Розман.

Народицкий также писал для The New York Times, создавая шахматные колонки и интерактивные задания.

Его последнее видео на YouTube, опубликованное за несколько дней до смерти, называлось "You Thought I Was Gone!" - "Вы думали, я исчез!?". На записи Даниэль улыбается, играя онлайн-партию.

Причину смерти не разглашают

О смерти Народицкого сообщил Charlotte Chess Center в Северной Каролине, где он работал главным тренером.

В заявлении отмечается, что Даниэль был "талантливым шахматистом, педагогом и любимцем шахматного сообщества".

Семья спортсмена попросила помнить его "за любовь и страсть к игре". Причину смерти талантливого шахматиста пока не разглашают.