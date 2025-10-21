ua en ru
Разгром и точка: Ястремская провела последний матч в сезоне

Вторник 21 октября 2025 09:46
Разгром и точка: Ястремская провела последний матч в сезоне Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская поставила точку в сезоне-2025. Последний матч года она провела в рамках первого круга турнира WTA 500 в Токио, где потерпела одно из самых крупных поражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Токио, WTA 500, 1-ый круг

Диана Шнайдер - Даяна Ястремская (Украина) - 6:3, 6:1

Как развивался матч

Поединок длился чуть больше часа. Украинка выиграла лишь четыре гейма, что стало ее самым слабым результатом с июня, когда она проиграла Александре Эали в Истборне.

На старте встречи теннисистки обменялись брейками, после чего Шнайдер полностью перехватила инициативу - выиграла четыре гейма подряд и закрыла сет - 6:3.

Во второй партии преимущество соперницы было безоговорочным: 5:0, затем гейм престижа от Ястремской - и финальные 6:1.

Украинка второй раз в карьере выступила в Токио. Ранее она играла здесь в 2019 году, также не преодолев стартовый барьер.

Сезон завершен

Для Ястремской этот турнир стал последним в сезоне. В 2025-м украинка провела 54 матча, в которых одержала 32 победы. Она занимает 28-е место в рейтинге WTA.

Вообще до конца года в женском туре остались только три соревнования уровня WTA 250. После чего лучшие теннисистки встретятся на Итоговом турнире в Эр-Рияде.

Ранее мы сообщили, какие места занимают украинки в актуальном рейтинге WTA.

Также мы писали, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

