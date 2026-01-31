Рыбакина сенсационно победила на Australian Open-2026, обыграв первую ракетку мира

Реванш за 2023 год: как разворачивался финал

Решающий поединок женской сетки Australian Open стал противостоянием двух лидеров современного тенниса.

Елена Рыбакина (WTA №5) и "нейтральная" Арина Сабаленка (WTA №1) продемонстрировали силовой теннис, где судьба каждого сета зависела от одного реализованного брейка.

Рыбакина захватила инициативу с первых минут, выиграв стартовую партию со счетом 6:4 благодаря удачной игре на приеме уже в дебюте встречи.

Второй сет прошел по зеркальному сценарию, при счете 5:4 в свою пользу Сабаленка сумела "под ноль" взять подачу соперницы и перевела игру в решающую фазу.

Невероятная развязка в третьем сете

Кульминация матча наступила в финальной партии. Сабаленка уверенно начала сет, поведя в счете 3:0.

Казалось, что лидер мирового рейтинга защитит свой статус, однако Рыбакина совершила мощный рывок.

Представительница Казахстана выиграла пять геймов подряд, перехватив лидерство, и в итоге довела матч до победы.

Историческое достижение Рыбакиной и изменения в рейтинге

Для Елены Рыбакиной этот титул стал вторым в карьере на турнирах серии "Грэндслэм" после победы на Уимблдоне в 2022 году.

Также она впервые выиграла Australian Open, улучшив свой результат 2023 года, когда в финале уступила именно Сабаленке.

Благодаря этому триумфу казахстанка со следующей недели вернется на третью строчку рейтинга WTA.

Несмотря на поражение, Сабаленка сохранит за собой звание первой ракетки мира, опережая польку Игу Швьонтек на 2000 зачетных пунктов.