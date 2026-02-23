Результаты 17-го тура УПЛ: пока гранды выгрызали очки, в Александрии - скандал из-за замерзшего газона

Украинский футбольный сезон официально вышел из зимней спячки. 17-й тур Премьер-лиги подарил болельщикам не только бескомпромиссную борьбу лидеров, но и громкий инфраструктурный скандал с отменой матча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Читайте: Опальный Гуцуляк принес победу "Полесью" в первом матче года
Старт весенней части чемпионата оказался богатым на события.
Столичное "Динамо" в напряженном противостоянии сумело минимально одолеть львовский "Рух", забив единственный гол в конце встречи.
Зато донецкий "Шахтер" не оставил шансов другому львовскому клубу - "Карпатам", отправив в ворота соперника три безответных мяча.
Лидер зимней паузы, черкасский ЛНЗ, подтвердил свои амбиции уверенной победой над "Эпицентром".
В то же время один из претендентов на высокие места, "Кривбасс", потерял очки в безголевом противостоянии с "Металлистом 1925".
Также важные три пункта в свой актив записало "Полесье", которое на выезде разобралось с "Колосом".
Наиболее резонансное событие тура произошло вне футбольного поля. Поединок между "Александрией" и "Оболонью" был отменен за час до старта.
Арбитр Владимир Новохатний после инспекции газона стадиона "Ника" констатировал: покрытие полностью замерзло из-за аномальных морозов (до -20°C).
Руководство хозяев настаивает на форс-мажоре, отмечая, что система подогрева не справилась с экстремальной температурой.
Однако в "Оболони" категорически отказались выходить на поле, ссылаясь на критический риск травмирования игроков.
Теперь дальнейшую судьбу матча и вероятность технического поражения для хозяев будет рассматривать КДК УАФ.
Следующий тур украинской Премьер-лиги начнется в конце февраля 2026 года. Матчи 18-го тура УПЛ пройдут в течение 27 февраля - 2 марта.
Стоит напомнить, что кадровый потенциал сборной Украины получил серьезный удар: Александр Зинченко из-за тяжелой травмы пропустит остаток клубного сезона и не сыграет в решающих матчах плей-офф отбора к ЧМ-2026.